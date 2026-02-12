CSJ convocará a pleno extraordinario para elección de CC hasta a finales de febrero

-

Elección de magistrado titular y suplente para la CC por parte de la CSJ será tratada en un pleno extraordinario a finales de febrero.

Para finales de este mes, habrá pleno extraordinario de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para convocar a la elección de magistrado titular y suplente por dicho organismo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031.

Así lo expresó el presidente en funciones de la CSJ, Carlos Lucero Paz, al salir del salón de votación para la magistratura titular y suplente por parte del Colegio de Abogados y Notarios (CANG).

"Justamente a finales de este mes estaríamos haciendo alguna dinámica para convocar a un pleno extraordinario para poner en conocimiento de los magistrados de la CSJ el tema de la elección de magistrado titular y suplente de la CC", aseguró.

Agregó que no es cierto que se esté dilatando el tema, pero recordó que en este momento se trabaja en el proceso de nominación de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP).

Dijo que si se ve en el cronograma de actividades, es algo que "nos agarra" con la elección del titular y suplente de la CSJ ante la CC, pero es algo que ya esta previsto.

Enfatizó que, sería mentira decir que se tiene un cronograma para dicha elección, "pero lo cierto es que este es un tema en el que nos tenemos que poner de acuerdo los 13 magistrados de la CSJ", declaró.

Insistió que el primer paso es convocar a un pleno extraordinario, en el que se discutirá cuál será el procedimiento, la convocatoria y los demás elementos que podría llevar esta elección.

Por último, en cuanto así existe o no tardanza en este proceso, Lucero Paz afirmó "este debe ser un consenso de 13, al final la elección tiene que ser en el mes de marzo. Hay tiempo", concluyó.