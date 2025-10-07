Presidente de Ecuador resulta ileso tras ataque armado a su caravana (videos)

Los vehículos de la caravana tienen daños causados por las piedras y balas utilizadas durante el ataque.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, resultó ileso tras ser atacado a balazos el vehículo en el que viajaba este martes por el sur del país, en medio de protestas indígenas contra su gobierno, informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.
"Aparecieron 500 personas y le estuvieron lanzando piedras (a la caravana) y, obviamente, también hay signos de bala en el carro del presidente", dijo Manzano a la prensa y aseguró que el mandatario salió ileso.
La caravana presidencial fue atacada cuando se trasladaba hacia la localidad andina de Cañar (sur) y luego Noboa participó de un acto público.
La presidencia ecuatoriana se pronunció ante lo sucedido indicando que las personas hicieron estos actos "obedeciendo órdenes de radicalización, atacaron una caravana presidencial en la que viajaban civiles. Intentaron impedir, por la fuerza, la entrega de una obra destinada a mejorar la vida de una comunidad".
Además, las autoridades de dicho país informaron que todos los detenidos serán procesados por terrorismo e intento de asesinato.
*Con información de AFP.