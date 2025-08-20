Joven de 21 años desaparece en San Cristóbal, Mixco

Su familia la busca con desesperación y pide ayuda para ubicarla.
Keitlin Soraide Choquin Cruz, de 21 años, desapareció en San Cristóbal, zona 8 de Mixco.
Fue vista por última vez el 13 de agosto, en el bulevar sur, en una venta de comida ubicada en el sector.
Según la Alerta Isabel Claudina, al momento de su desaparición, la joven vestía una blusa de color rojo y un pantalón negro.
Keitlin mide 1.7 metros, tiene ojos color café y tez blanca.
Tiene una cicatriz en uno de sus brazos.
Si alguien sabe de su paradero, llamar al 1522 o 110.