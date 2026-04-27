Los presuntos sicarios que habrían cometido un ataque armado

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Los ahora capturados serían presuntos integrantes de una pandilla.

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Dos presuntos sicarios, uno de ellos menor de edad, fueron puestos a disposición de las autoridades tras un ataque armado ocurrido en el barrio San Lorenzo, Amatitlán, donde una persona falleció y otras dos resultaron heridas.

El hecho se registró en la 7a. avenida y 3a. calle, cuando las víctimas fueron atacadas por individuos que se movilizaban en una motocicleta roja.

Según la Policía Nacional Civil, luego del ataque se desplegó un operativo de búsqueda que permitió ubicar a los sospechosos en el sector Las Sabritas, en la colonia El Progreso I.

Fueron identificados como Melvin "N", de 22 años, alias "Afortunado", y un adolescente de 17 años, alias "Certero", quienes serían presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha.

(Foto: PNC)

Durante el procedimiento se les incautó una pistola marca Glock que portaba el adulto, así como la moto en la que se conducían.

De acuerdo con las investigaciones, el arma habría sido utilizada en el ataque y contaba con reporte de robo desde 2021 en Villa Nueva.

El menor fue remitido a un juzgado para adolescentes en conflicto con la ley penal, mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso.