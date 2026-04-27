¿Buscas empleo? El Zoológico La Aurora abre nueva vacante

Si te gustan los animales y quieres unirte al equipo, envía tu hoja de vida.
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El Zoológico La Aurora abrió una nueva plaza para los guatemaltecos que buscan una oportunidad de trabajo.
La plaza disponible es para Médico Veterinario.
Los requisitos para aplicar son:
- Médico veterinario, colegiado activo.
- Experiencia en manejo de animales silvestres y exóticos.
- Experiencia en anestesia y procedimientos quirúrgicos, patología y nutrición animal.
- Ser bilingüe.
- Capacidad de negociación con otras instituciones.
- Contar con experiencia en planificación.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de residir en la Aldea Madre Vieja, Monterrico.
Si estas interesado, envía tu CV al correo: zoo.bancodecandidatos@gmail.com
Es importante que incluyas tu pretensión salarial y el nombre de la plaza a la que deseas aplicar.