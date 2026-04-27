Energía y Minas publica reglamento para aplicar el subsidio a los combustibles

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Autoridades definen cuáles serán los mecanismos de control y traslado al consumidor del aporte.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicó este 27 de abril el Reglamento de la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas, con los lineamientos operativos, de control y fiscalización para la aplicación del subsidio temporal aprobado por el Congreso.

El reglamento detalla que el apoyo social temporal será trasladado al consumidor final a través de la cadena de comercialización, iniciando desde los importadores de combustibles que opten al beneficio.

Para ello, los importadores deberán reflejar la disminución correspondiente en el precio de venta en terminal, lo cual asegurará que la rebaja se mantenga hasta llegar a las estaciones de servicio y por último al consumidor final.

La normativa establece que únicamente podrán acceder al subsidio las personas individuales o jurídicas registradas como importadores ante la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del MEM, siempre que cuenten con licencia vigente y no suspendida.

Este lunes fue publicado en el Diario de Centro América el Reglamento de la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas.



El subsidio entrará en vigencia el próximo 1 de mayo señalaron las autoridades. pic.twitter.com/Z0ZTCBt0VX — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) April 27, 2026

Además, deberán cumplir con un sistema de reporte semanal de operaciones, basado en la facturación electrónica (FEL), que será verificado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Como parte del mecanismo de control, la SAT generará reportes semanales que serán trasladados al MEM para validar el monto del subsidio aplicado.

Asimismo, el reglamento dispone que los importadores deberán emitir documentos tributarios electrónicos a nombre del MEM por el monto del apoyo trasladado, lo cual servirá como respaldo para gestionar los pagos correspondientes.

El pago del subsidio se realizará a través de cuentas registradas en la Tesorería Nacional del Ministerio de Finanzas Públicas, y estará sujeto a la verificación de la DGH y la documentación de respaldo.

"No serán reconocidos para pago aquellos documentos emitidos fuera de plazo o que no cumplan con los requisitos establecidos", precisa el texto.

El reglamento también faculta al MEM a determinar precios de referencia nacionales, los cuales servirán como parámetro para verificar que el beneficio sea efectivamente trasladado al consumidor final.

Además, "estos precios podrán ajustarse en función de las condiciones del mercado internacional de combustibles".

En materia de supervisión, se establece la creación de equipos de verificación integrados por personal del MEM y de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), que podrán realizar inspecciones en estaciones de servicio, requerir documentación y levantar actas administrativas en caso de incumplimientos.

El subsidio estará vigente por los próximos tres meses o hasta que se eroguen los Q 2,000 millones aprobados por el Congreso. (Foto: Archivo / Soy502)

También, se contemplan sanciones para quienes no trasladen el subsidio al consumidor final, incluyendo multas y la apertura de procesos administrativos conforme a la normativa vigente.

El reglamento también regula el tratamiento de inventarios adquiridos antes de la entrada en vigencia del subsidio, los cuales no estarán sujetos al beneficio hasta agotarse.

La disposición normativa entrará en vigencia este lunes 27 de abril. Según anunciaron las autoridades en conferencia de prensa, el subsidio comenzaría a implementarse el 1 de mayo y podría estar vigente hasta por tres meses.