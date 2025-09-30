Presupuesto 2026: MP pide más de Q 5 mil millones

-

Aunque se prevé que este año deje sin ejecutar más de Q1 mil millones, el MP busca un incremento en su presupuesto para 2026.

La Comisión de Finanzas del Congreso recibió este martes 30 de septiembre a la fiscal general, Consuelo Porras, y parte de su equipo de trabajo, para discutir la solicitud presupuestaria del Ministerio Público (MP) para el próximo año.

Aunque el Ejecutivo propone un aporte de Q 3,840 millones para esa entidad, lo mismo que se le brindó en 2025, las autoridades consideran que se necesitan por lo menos Q 1,405.29 millones más, para cumplir con las metas y proyectos que se han planteado para 2026.

En total, el MP requiere un presupuesto de Q 5,245.29 millones, confirmó Fulvia Ruiz, directora Financiera de la institución.

Q1,400 millones de aumento pide el MP para el próximo año.

"Ni para una agua"

Por su parte, Consuelo Porras aseguró que el dinero es necesario para seguir brindando "atención oportuna a la población"; asimismo, garantizó la transparencia y eficiencia en la ejecución de los fondos.

"Pero ni para una agua gaseosa se va (el dinero), sino para ser verdaderamente en favor de las víctimas", expresó.

“Pero ni una agua gaseosa se va para no ser verdaderamente en favor de las víctimas”, dice la fiscal general sobre el uso que se da a los recursos públicos en el MP. pic.twitter.com/4DLIJRSNwG — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) September 30, 2025

Le sobrarían más de Q 1 mil millones

Aunque las autoridades justificaron la necesidad de incrementar el presupuesto del MP, el presidente de la Comisión de Finanzas, Julio Héctor Estrada, hizo una revisión de los montos, y destacó que, en realidad, el ente investigador contó este año con Q 4,828 millones asignados, entre el aporte del Gobierno y saldos de caja.

Además, con datos del Sistema de Contabilidad Integrada del Estado (Sicoin), se estableció que, por el ritmo de ejecución actual, al Ministerio Público le sobrarían unos Q 1,150 millones al finalizar el período actual.

La directora financiera reconoció tales previsiones e indicó que ha habido dificultades en aspectos como la temporalidad de los eventos de licitación y contrataciones de personal.