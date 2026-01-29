Q500 millones de presupuesto permitiría avance del 60% en cárcel de máxima seguridad

-

Las autoridades indicaron que el costo total estimado supera los Q1 mil 200 millones y que el equipamiento quedará a cargo del Ministerio de Gobernación, pero en una fase posterior.

Durante una mesa de trabajo en el Congreso de la República, autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) expusieron los detalles financieros y el estado actual del proyecto de la cárcel de máxima seguridad.

El viceministro de política y defensa Jorge Mario Lemus informó que el proyecto cuenta con una asignación vigente de Q500 millones para estudios técnicos y la construcción de la obra gris. Con este presupuesto se prevé avanzar en las áreas administrativas, el cierre perimetral y los espacios interiores, lo que permitiría alcanzar cerca de un 60 % de avance físico.

"En la última situación de la ampliación presupuestaria se adicionó esos Q500 millones que el Ministerio de Gobernación había solicitado para la construcción de la cárcel, esperamos la publicación del acuerdo para que esos recursos pasen al Ministerio de la Defensa y nosotros poder iniciar con los procesos" indicó Lemus ante diputados de la bancada VOS.

Las autoridades explicaron que el monto total estimado para completar la obra gris ronda los Q1 mil 200 millones, cifra que podría variar según los ajustes finales al diseño. Aunque el presupuesto actual no cubre la totalidad del proyecto, sí garantiza la estructura base necesaria para continuar con la expansión del centro penitenciario en fases posteriores.

En cuando a la asignación de los Q500 millones asignados, Lemus indicó que serían para "toda la situación de estudios y la situación de obra gris para hacer la ubicación de las áreas administrativas, el círculo perimetral y lo interior de la cárcel de unos tres módulos aproximadamente".

Respecto a los avances que se lograrían con este presupuesto, dijo: "con eso estaríamos hablando de un 60% de la cárcel de avance físico. Lo más importante aquí es primero asegurar toda el área de cierre de la cárcel para tener ya solo la realización del incremento del interior de la cárcel." puntualizó.

También se indicó que la cárcel de máxima seguridad fue diseñada para albergar a unas 2 mil personas privadas de libertad. En esta etapa, el enfoque está puesto en la infraestructura, mientras que el proceso de equipamiento quedará bajo la responsabilidad del Mingob, una vez concluida la obra. No obstante, se señaló que la construcción ya contempla los espacios adecuados para facilitar esa fase posterior.

Las autoridades resaltaron que el proyecto avanza con coordinación interinstitucional, con la participación del Mingob, otras dependencias del Ejecutivo y el acompañamiento de agencias internacionales. Además, señalaron que cerca del 98 % de las observaciones técnicas realizadas por un experto internacional ya fueron incorporadas en los planos finales.

En cuanto a los plazos, se indicó que la construcción podría iniciar en mayo y que el tiempo estimado de ejecución es de 12 meses. Si el cronograma se cumple, la finalización de la cárcel de máxima seguridad se proyecta para junio de 2027.