Iniciativa busca construcción de cárcel de máxima seguridad por urgencia nacional

-

La iniciativa 6700 propone agilizar la construcción de una cárcel de máxima seguridad para enfrentar la crisis penitenciaria.

El Congreso dio ingreso a la iniciativa de ley 6700 que propone declarar de urgencia nacional la construcción de la cárcel de máxima seguridad contemplada en el Decreto 11-2025.

(Imagen: captura de pantalla)

Esta iniciativa se presenta en un contexto de crisis del sistema penitenciario, caracterizado por el hacinamiento, el desgaste de la infraestructura y el control que aún ejercen estructuras criminales dentro de varios centros de detención.

La iniciativa se presenta en un contexto de crisis del sistema penitenciario, caracterizado por el hacinamiento, el desgaste de la infraestructura y el control que aún ejercen estructuras criminales dentro de varios centros de detención. (Foto: Archivo/Soy502)

De acuerdo con la iniciativa, el Estado debe garantizar la seguridad, el orden público y el respeto a los derechos humanos, por lo que la edificación de este centro penitenciario se plantea como una acción clave para aislar a cabecillas del crimen organizado y limitar su influencia.

El proyecto establece que las instituciones del Ejecutivo involucradas, en particular el Ministerio de Gobernación, el Sistema Penitenciario y las dependencias responsables de infraestructura y finanzas, otorguen prioridad al desarrollo de la obra.

La iniciativa 6700 propone agilizar la construcción de una cárcel de máxima seguridad para enfrentar la crisis penitenciaria. (Foto: Archivo/Soy502)

Asimismo, se instruye al Ministerio de Finanzas Públicas a realizar los ajustes presupuestarios necesarios para asegurar los recursos requeridos.

Urgencia Nacional

Al ser declarada de urgencia nacional, la construcción deberá tramitarse con carácter preferente en los procesos administrativos y técnicos, bajo criterios de transparencia y fiscalización.

Se indicó que dicha propuesta busca reforzar el sistema penitenciario, recuperar el control estatal en los centros de detención y aportar a la mejora de la seguridad ciudadana.

La iniciativa fue presentada por el diputado José Chic de la bancada Vos.

TE PUEDE INTERESAR: En plena crisis, Bernardo Arévalo promete cárcel de máxima seguridad