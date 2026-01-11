¡Protégete! Prevén bajas temperaturas para este 11 de enero por frente frío

-

Por la tarde y noche podrían presentarse lloviznas en el norte y oriente del país, mientras que el el sur persistirá un clima cálido.

Un frente frío, que no ingresará directamente, afectará desde este sábado el territorio nacional, generando el descenso de temperatura, aumento de nubosidad y posibles lloviznas en diversas partes del país, según el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Descenso de temperaturas en departamentos como Alta Verapaz, Izabal, Chimaltenango y Quiché. (Foto: Nuestro Diario)

Durante la madrugada y mañana se espera neblina, así como viento moderado del norte, lo que ocasionará bajas temperaturas durante gran parte del día, principalmente en el altiplano central, occidente y zonas altas, como Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango.

El frente frío no ingresará directamente al país, pero su influencia provocará clima frío. (Foto: Nuestro Diario)

Por la tarde y noche, podrían registrarse lloviznas o lluvias ligeras en la Franja Transversal del Norte, Caribe, Petén y Valles de Oriente, mientras que en el sur del país, el clima se mantendrá cálido.

Piden a la población en general protegerse del frío que afecta al departamento. (Foto: Nuestro Diario)

Las autoridades recomiendan a las personas abrigarse de forma adecuada, evitar exponerse al aire libre de no ser necesario, cuidar de niños y adultos mayores, además de las mascotas que se pueden ver afectadas por el descenso en la temperatura.