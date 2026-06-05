Conductor muere tras ser atacado a balazos en Ciudad Quetzal

La víctima fue atacada mientras se conducía en un tuctuc.
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Un conductor fue atacado a balazos por desconocidos, en la colonia Las Margaritas, en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez.
Vecinos del lugar dieron aviso a los Bomberos Municipales Departamentales, quienes constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.
Esta persona aún no ha sido identificada, por lo que se está a la espera de que las autoridades correspondientes determinen su identidad.
De momento se desconoce el motivo de este hecho criminal.