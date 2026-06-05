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Conductor muere tras ser atacado a balazos en Ciudad Quetzal

  • Por Geber Osorio
05 de junio de 2026, 15:52
El hecho armado dejó como saldo a una persona fallecida. (Foto: Archivo/Soy502)

El hecho armado dejó como saldo a una persona fallecida. (Foto: Archivo/Soy502)

La víctima fue atacada mientras se conducía en un tuctuc.

OTRAS NOTICIAS: Conductor fallece mientras manejaba y termina empotrado en la Aguilar Batres

Un conductor fue atacado a balazos por desconocidos, en la colonia Las Margaritas, en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez.

Vecinos del lugar dieron aviso a los Bomberos Municipales Departamentales, quienes constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

El piloto de un tuctuc murió tras sufrir múltiples heridas de bala. (Foto: Asonbomd)
El piloto de un tuctuc murió tras sufrir múltiples heridas de bala. (Foto: Asonbomd)

Esta persona aún no ha sido identificada, por lo que se está a la espera de que las autoridades correspondientes determinen su identidad.

De momento se desconoce el motivo de este hecho criminal.

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