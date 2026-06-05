Caso Toma de la USAC: Juez Décimo suspende audiencia de etapa intermedia

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Nuevamente, la audiencia de etapa intermedia del segundo grupo de estudiantes y trabajadores de la USAC fue suspendida por el juez, Víctor Cruz, titular del Juzgado Décimo Penal.

La audiencia de etapa intermedia del segundo grupo de estudiantes y trabajadores de la Universidad de San Carlos (USAC), vinculados al caso "Toma de la USAC: Botín político", fue suspendida por el Juzgado Décimo Penal.

Según la defensa de uno de los sindicados, la suspensión se debió a la incomparecencia de Amílcar Enrique Bremer Ramírez, quien solicitó autorización al juez Víctor Cruz, encargado de la carpeta judicial, para salir del país.

Con esto, nuevamente la etapa intermedia de este grupo de sindicados fue reprogramada para el próximo 28 de septiembre, a las 13 horas.

A esta audiencia comparecieron los sindicados Juan Geremias Castro Simón, Miguel Ángel Vásquez Rodríguez, Pablo Raulet Pelecer, Andrea Nicol Prera de León, Juan José García Marroquín, Edmar Eduardo Arriola Toc y Kevin Alexander Jinior Cabrera Vielman.

Edmar Eduardo Arriola Toc es uno de sindicados en el segundo grupo de los procesados en el caso Toma de la USAC: Botín político. (Foto: Wilder López/Soy502)

Sobre el caso

El caso "Toma de la Usac: Botín político" es el proceso penal en el que el Ministerio Público (MP) investiga a estudiantes, docentes, profesionales y trabajadores de la USAC por su presunta vinculación a la ocupación de las instalaciones de esta casa de estudios en 2022.

A los imputados en este proceso, el ente investigador los señala de usurpación agravada, depredación de bienes culturales, sedición y asociación ilícita.

La etapa intermedia a este segundo grupo de sindicados ha sufrido una serie de suspensiones judiciales por incomparecencias y recusaciones, lo que ha provocado que este caso se prolongue en los tribunales.

El fiscal encargado del caso, Saúl Sánchez, recientemente renunció al MP por no aceptar su traslado a la Fiscal de Secuestros.

El exjefe de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, Saúl Sánchez, ha sido señalado de criminalizar estudiantes, docentes y profesionales en el caso Toma de la USAC: Botín político. (Archivo/Soy502)



Su renuncia al cargo se debió a que fue trasladado de la Fiscalía de Delitos Patrimoniales del MP a la Fiscalía de Secuestros.