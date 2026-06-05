Revisan mochilas a estudiantes de centro educativo en la zona 1

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Esta operación se realizó para mantener las escuelas y estudiantes libres de las drogas.

Con el objetivo de mantener a estudiantes alejados de las drogas, de forma sorpresiva se efectuó una revisión de mochilas en dos aulas del Instituto Central Para Varones, en la zona 1.

El objetivo era revisar que no portaran algún tipo de droga o armas, cuchillos, navajas u otro objeto cortante, pero no encontraron algún ilícito.

Agentes de la Policía Nacional Civil, de la unidad de Prevención del Delito participaron en la revisión. (Foto: Wilder López/Soy502)

En la actividad participaron representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, esto para velar que se respetara a los estudiantes; la Secretaría de Bienestar Social, que es parte de la mesa técnica de la Prevención del Delito; Policía Nacional Civil, por medio del programa Escuelas Seguras. Además de la Procuraduría General de la Nación, que es el ente encargado de velar por los derechos de los niños y adolescentes.

Durante el receso las mochilas de los estudiantes permanecieron dentro de las aulas. (Foto: Wilder López/Soy502)

La acción tomo por sorpresa a los estudiantes de las aulas que fueron revisadas e incertidumbre en el resto del instituto.

La subdirectora del establecimiento, Estela Santiesteban, comentó: "Lamento que la revisión no se realizara en todas las aulas; este año no hemos tenido ningún problema con los estudiantes al ser sorprendidos ingresando cosas ilegales que intercambian con sus compañeros; eso debe realizarse de forma periódica y es bueno ya que mantiene a los estudiantes libres de las drogas", expresó.

"Este tipo de actividad se realizará de forma aleatoria en todos los establecimientos educativos, puesto que el principal objetivo es la prevención del delito", terminó comentando Mónica Ayala, directora de la Secretaria de Bienestar Social.