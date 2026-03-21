Insivumeh fortalece capacidades para responder ante tsunamis

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Instituto evalúa sus capacidades de reaccionar ante este tipo de eventos.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) participó en el simulacro regional Caribe Wave 2026, un ejercicio anual orientado a fortalecer las capacidades de preparación y respuesta ante posibles tsunamis en la región.

De acuerdo con la institución, la actividad permitió poner a prueba los mecanismos de monitoreo, comunicación y emisión de alertas tempranas ante este tipo de fenómenos naturales, considerados de alto impacto para las zonas costeras.

Durante el simulacro, el Centro de Alerta contra los Tsunamis en el Pacífico (PTW, por sus siglas en inglés) y el Centro de Asesoramiento para Tsunamis de América Central (CATAC) enviaron mensajes ficticios a través de sus canales oficiales.

El Instituto busca fortalecer sus capacidades de respuesta ante emergencias. (Foto: Insivumeh / Soy502)

Estas notificaciones sirvieron para evaluar la capacidad de reacción de las instituciones involucradas, entre ellas el Insivumeh.

Como parte del ejercicio, el ente científico activó sus protocolos internos y emitió una simulación de alerta, con lo cual se verificó la eficiencia de sus sistemas de respuesta ante un evento real.

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El Insivumeh destacó que este tipo de prácticas son fundamentales para fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar una respuesta oportuna que contribuya a la protección de la población, especialmente en áreas vulnerables del litoral guatemalteco.

La institución reiteró su compromiso de continuar participando en ejercicios internacionales que permitan mejorar la preparación del país frente a amenazas naturales, en un contexto de creciente atención a la gestión de riesgos y la prevención de desastres.