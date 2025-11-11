Preventa exclusiva: Xelajú anuncia precios para boletos de final de Concacaf

Xelajú MC anunció este martes los detalles de la preventa de boletos para la gran final de vuelta de la Copa Centroamericana de Concacaf 2025, en la que enfrentará a Alajuelense de Costa Rica el próximo 3 de diciembre en el estadio Cementos Progreso.
La institución altense comunicó que la primera fase de preventa se realizará este jueves 13 de noviembre, y estará destinada exclusivamente a socios, abonados y grupos organizados. La venta se llevará a cabo en las taquillas del Mario Camposeco.
En redes sociales se oficializaron los precios de cada entrada. La general costará 250 quetzales, la preferencia 350, tribuna local y visitante 400 y el palco 800.
Además, el club informó que habrá una segunda jornada de preventa exclusiva el viernes 14 de noviembre, dirigida a los aficionados que conserven el codo del boleto de la semifinal disputada ante Real España de Honduras. Cada persona podrá adquirir únicamente un boleto por cada codo presentado en las taquillas del estadio.
Xelajú busca así garantizar el acceso prioritario a sus seguidores más fieles antes de habilitar la venta general para la esperada final centroamericana ante el conjunto costarricense.