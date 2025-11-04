El secreto para tener agua cristalina en casa cada seis meses y evita enfermedades

-

La acumulación de sarro, sedimentos y bacterias en tanques elevados y depósitos representa un riesgo invisible que compromete la salud familiar provocando enfermedades, por lo que expertos recomiendan un saneamiento efectivo.

En cada hogar, escuela o negocio, el agua fluye como un recurso vital. Sin embargo, detrás de la aparente pureza de un chorro cristalino puede esconderse una amenaza invisible: sedimentos, sarro y bacterias que se acumulan en tanques elevados, pozos y recipientes de almacenamiento, debido al descuido en su limpieza y mantenimiento.

El especialista en construcción y reparación de pozos y tanques elevados, Edvin Miguel Monroy, advierte que una limpieza efectiva debe realizarse al menos cada seis meses, pues la acumulación de impurezas compromete la calidad del agua y expone a la población a enfermedades gastrointestinales, alergias cutáneas y otras afecciones.

Tuberías, llaves, manómetros y otros detalles deben de estar en perfecto estado. (Foto: Romario Aguilar/Colaborador)

Monroy explica que el proceso de saneamiento no debe tomarse a la ligera: se recomienda usar cepillos de cerdas suaves y aplicar soluciones desinfectantes seguras, como cloro diluido o detergentes neutros, evitando químicos abrasivos que puedan dejar residuos dañinos.

En casa puede realizarse esta tarea de forma sencilla, lo primero que se debe hacer es cerrar la llave de entrada de agua y vaciar parcialmente el tanque dejando sólo unos 20 cm de agua. Luego se deben lavar las paredes y el piso con agua y cloro al 70 por ciento usando un cepillo.

La fluidez debe ser clave para que llegue el vital líquido a las casas de las comunidades. (Foto: Romario Aguilar/Colaborador)

Luego, vacía completamente el depósito; es importante eliminar el agua y los residuos por el desagüe que está en el fondo del tanque, no por las cañerías porque podrían llenarse de basura. Después de enjuagar se puede volver a llenar el tanque hasta la mitad y agregar un litro de cloro, con el que se dejará reposar durante una hora.

Posteriormente se deben abrir los chorros de la casa para que también la cañerías se desinfecten y laven con esa solución. Finalmente, llena el tanque y no olvides colocarle de nuevo la tapa.

Los botones de encendido deben ser los correctos de voltaje de electricidad. (Foto: Romario Aguilar/Colaborador)

Las medidas de precaución incluyen el uso de guantes, mascarilla y gafas de protección, pues el contacto directo con los sedimentos o productos de limpieza puede resultar perjudicial.

Al concluir el procedimiento, es fundamental enjuagar en profundidad y verificar que no queden restos de cloro o jabón antes de volver a llenar el depósito.

