Primer adelanto oficial de "The Mandalorian and Grogu"

Grogu llegará a la gran pantalla con más protagonismo que nunca.
LEE: Nueva miniserie de LEGO "Star Wars" llega en septiembre
El primer adelanto de la esperada película que expande el universo galáctico de Star Wars ha llegado cargado de acción, nostalgia y aventura.
The Mandalorian and Grogu, dirigida por Jon Favreau, continuará la historia de la serie y, a pesar de que el cortometraje revela muy poco de la trama, es un hecho que la relación entre ambos protagonistas tomará un rol parecido al de un padre con un hijo.
Como datos interesantes del tráiler, tenemos la falta de diálogo, debido a que la única palabra que se escucha es impresionante, dicha por El Mandaloriano, interpretado por Pedro Pascal.
ENTÉRATE: Lanzan set de LEGO dedicado a escena de Star Wars en Guatemala
Además, se muestra a Sigourney Weaver, siendo su introducción a la saga como Ward, una experimentada piloto de la Alianza Rebelde. La cinta se estrenará en las salas de cine internacionales el 22 de mayo de 2026.