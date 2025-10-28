Viaje al pasado: Descubre el patrimonio oculto del Cementerio General de Quiché

-

El Cementerio General de Santa Cruz del Quiché, el primer camposanto formal (1832). Conoce este patrimonio histórico con mausoleos coloniales que urge documentar y preservar

El Cementerio General de Santa Cruz del Quiché destaca como una de las construcciones más emblemáticas e históricas del municipio.

Fue el primer camposanto formal establecido en 1832, ya que, antes de esa fecha, los entierros se realizaban en parques locales y en la catedral, donde eran sepultadas algunas autoridades eclesiásticas.

Con el paso del tiempo y los cambios en la legislación, el lugar pasó a denominarse Cementerio General, ubicado sobre la 13 avenida y 4a. calle de la zona 2, y ocupa un área aproximada de dos cuadras a la redonda.

Incluso las primeras lápidas colocadas tienen acabados coloniales. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

Según explicó Mirna de León, de la Casa de Desarrollo Cultural, desde el periodo prehispánico, el tratamiento de los restos humanos ha sido de profundo respeto. Con la llegada del catolicismo, los patrones de enterramiento cambiaron y se consolidó la idea del "Camposanto".

No obstante, la información académica de los siglos XVIII y XIX promovió la creación de necrópolis fuera de los centros poblados, impulsada por disposiciones legales en 1832 y 1871. Por ello, en distintas comunidades se edificaron cementerios como el de Santa Cruz del Quiché, considerado hoy un edificio de valor patrimonial que requiere ser documentado y preservado.

La capilla que se encuentra dentro del cementerio, tiene 98 años de haber sido edificada. Actualmente se encuentra cerrada debido a que sufrió daños por lluvias. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador).

Desde el siglo XIX hasta la actualidad se han erigido numerosos monumentos funerarios en el cementerio; sin embargo, las construcciones más antiguas muestran signos de deterioro. Por ello, especialistas han propuesto documentar los panteones y monumentos más antiguos con el fin de conservar su valor histórico y arquitectónico.

En el periodo prehispánico, era común que las familias enterraran a sus seres queridos dentro de sus propiedades. Cada terreno familiar funcionaba como residencia, espacio agrícola y lugar de descanso eterno. Solo las élites podían sepultar a sus difuntos bajo estructuras piramidales o templos.

El paso del tiempo ha causado daños a los nichos más antiguos. (Foto: Bernardo Montúfar/Colaborador)

Con la llegada del cristianismo, impuesto por los conquistadores, los patrones funerarios cambiaron y las sepulturas comenzaron a ubicarse junto a los templos, surgiendo así los primeros "campos santos".

En Santa Cruz del Quiché, el actual parque Tecún Umán fue en su momento el camposanto del pueblo. Con el tiempo, la práctica de enterrar dentro de las ciudades o catedrales fue prohibida por razones sanitarias, lo que llevó a la creación del Cementerio General en las afueras de la población.

Hoy, este camposanto conserva mausoleos de estilo colonial y neoclásico, entre ellos los de las familias Pereira, López, Rivera, Pérez, Natareno y Cabrera, considerados parte del patrimonio histórico local.