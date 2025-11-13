Instituto Fe y Libertad celebra 10 años de fundación en Guatemala

-

El Instituto Fe y Libertad celebró su décimo aniversario con una cena de recaudación de fondos en Guatemala que subraya una década de compromiso con la promoción de la libertad económica, el Estado de derecho y el emprendimiento.

El Instituto Fe y Libertad celebró su décimo aniversario con una cena de recaudación de fondos y una subasta silenciosa, actividad que subraya una década de trabajo enfocado en la promoción de la libertad económica, el emprendimiento, el Estado de derecho y el diálogo interreligioso en Guatemala.

El evento tuvo lugar en el Salón Épica de AVIA, zona 10, y congregó a una diversa audiencia que incluyó donantes, miembros, voluntarios, líderes de opinión, académicos, autoridades, figuras religiosas y representantes del sector empresarial.

Durante la velada de celebración por los 10 años se realizó una subasta benéfica. (Foto: Nuestro Diario)

A lo largo de sus diez años de trayectoria, el Instituto ha desarrollado una presencia constante mediante publicaciones, pódcasts, seminarios y proyectos educativos dirigidos a fortalecer la cultura cívica y el pensamiento crítico en la sociedad guatemalteca.

Uno de los puntos centrales de la velada fue la participación y el homenaje al reverendo Robert Sirico, presidente emérito y cofundador del Acton Institute (Estados Unidos).

Sirico, un reconocido conferencista y autor en medios internacionales como The Wall Street Journal, The Washington Post y Forbes, fue reconocido por su trayectoria y sus aportes al pensamiento sobre la libertad económica y la moral cristiana.

Durante la actividad estuvieron a la venta ejemplares de textos del Instituto Fe y Alegría. (Foto: Nuestro Diario)

La agenda incluyó las ponencias de Roberto Ardón, abogado, historiador y Gerente de Asuntos Corporativos de Banco Industrial, y José Raúl González Merlo, CEO de Cementos Progreso, quienes ofrecieron reflexiones sobre los desafíos de la libertad y el desarrollo en el contexto nacional actual.

Para concluir el acto, la presidenta del Instituto, Carroll Ríos de Rodríguez, dirigió un mensaje de agradecimiento e hizo el anuncio del lanzamiento del nuevo libro de la editorial Fe y Libertad, titulado "Cuando la fe libera: economía, educación y el arte de vivir".

Los fondos recaudados durante la actividad serán destinados a los programas del Instituto, cuyo propósito es fomentar espacios de diálogo y aprendizaje, así como la defensa de los valores tradicionales, la libertad política y la libertad económica.

Roberto Ardón, Carroll Ríos de Rodríguez, Reverendo Robert Sirico y José Raúl González Merlo. (Foto: Nuestro Diario)

El Instituto Fe y Libertad, fundado en 2015, se ha consolidado como una referencia regional en la difusión de ideas que articulan la fe, la ética y la libertad económica.