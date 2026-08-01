Sebas Bárcenas participa en BiciKaraoke en México

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Sebas Bárcenas participó en el la cuenta BiciKaraoke durante una visita en México.

OTRAS NOTICIAS: Nominan a Sebas Bárcenas a los Premios Juventud

En la cuenta oficial de BiciKaraoke, donde los músicos se suben a una bici para cantar en vivo apareció el músico guatemalteco.

"De la zona 5 para el mundo", dijo al iniciar a cantar mientras la host lo llevaba por el parque de Ciudad de México.

El guatemalteco interpretó una canción de Bruno Mars, sorprendiendo a muchos.

Sebas Bárcenas en la bicikaraoke. Foto: Captura de pantalla.

¿Qué es BiciKaraoke México?

Es un proyecto viral creado por los hermanos Leslie y Erick Méndez, consiste en un triciclo adaptado con bocinas y micrófonos que recorre parques públicos y calles para invitar a la gente a cantar gratis

¿Quién es Sebas Bárcenas?

Nació en la Ciudad de Guatemala y se hizo popular a través de TikTok donde expuso su música. La "Canción que llora" fue el tema que lo lanzó a la fama.

Bárcenas está nominado en los "Premios Juventud" entregados por la cadena estadounidense Univisión, para reconocer a los músicos y personalidades del entretenimiento de habla hispana.

¿Cuándo es la gala de los Premios Juventud y en dónde verla?

La noche de la entrega de premios es el jueves 3 de septiembre de 2026, en esta ocasión se celebrará en Marbella, España (en el marco del primer PJ Fest), podrás ver el show en el canal de televisión por cable Univisión, también en la plataforma ViX y en canal 7. El evento empieza a partir de las 5:00 p. m.

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