Clausura 2026: estos son los criterios de desempate en la fase final de Liga Nacional

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En la fase final del Clausura 2026, la tabla de posiciones cobrará un valor determinante más allá del rendimiento mostrado durante la etapa de clasificación.

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Para los cuartos de final y semifinales, el reglamento establece que el primer criterio para definir una serie será la diferencia de goles en el marcador global.

Si tras los dos partidos persiste la igualdad, avanzará el equipo mejor ubicado en la clasificación, lo que le da una ventaja directa a los clubes que hicieron mejor fase regular.

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Esto también implica que en estas rondas no habrá tiempos extras ni tandas de penales, por lo que cada gol y cada minuto pueden marcar la diferencia en la eliminatoria.

El formato cambia únicamente para la final. En esa instancia, si el global termina empatado, sí se jugarán tiempos extras y, de ser necesario, el campeón se definirá desde el punto penal, sin tomar en cuenta la posición en la tabla.