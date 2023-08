Lo que no se vio del triunfo del Inter Miami sobre Philadelphia

-

Leo Messi y el Inter Miami sellaron su pasaje a la final de la Leagues Cup, donde enfrentará el sábado 19 de agosto a Nashville SC.

El Inter Miami de Leo Messi alcanzó la final de la Leagues Cup 2023 y clasificó a la Concachampions de 2024 luego de golear por 4-1 al Philadelphia Union en el Subaru Park frente a 20 mil espectadores.

Como ya es costumbre en cada partido del Inter Miami desde la llegada de Messi, rápidamente salen a la luz distintos videos destacados que se viralizan en redes sociales.

La Leagues Cup está servida para Messi desde antes de que empezara



Solo ver el portero del Philadelphia y sentir un poquito de penilla.



Los goles de Messi no cuentan aquí en mis libros.pic.twitter.com/wosQCdvpXx — Jorge El Fantasma (@JorgeGhostyutu) August 16, 2023

En el segundo gol del club de Florida, el finlandés Robert Taylor se tomó la cabeza, sorprendido de la nueva obra de arte del argentino. "Leo Messi y la rutina de lo extraordinario", comentan en Twitter.

Como en cada encuentro, los equipos salen al campo de juego acompañados de algunos niños. El afortunado que ingresó con Messi vivió una jornada única, algo que quedó reflejado en su cara.

The kid couldn’t believe that he was standing next to Messi ❤️pic.twitter.com/gBisdux9Bu — Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) August 16, 2023

Aunque el argentino Julián Carranza fue el afortunado de quedarse con la camiseta de Messi, el arquero de Philadelphia, el estadounidense Joe Bendik se acercó a la 'Pulga' para pedirle una fotografía.

Nadie quiso dejar pasar la oportunidad de obtener su propio recuerdo con el 7 veces Balón de Oro y actual campeón del mundo con Argentina, por lo que no sorprende que los rivales lo busquen.

Philadelphia Union’s back up goal keeper steals a picture with Messi as he leaves the pitch.

pic.twitter.com/zJEs5MiYeS — FCB Albiceleste (@FCBAlbiceleste) August 16, 2023

La única nota negativa fue que se produjo fue la invasión de una aficionado al campo. El fanático buscó acercarse a Messi para pedirle una foto, pero la seguridad del estadio reaccionó rápidamente.

La final de la Leagues Cup 2023 será el sábado 19 de agosto a las 19 horas de Guatemala, el Inter Miami de Leo Messi buscará el primer título de su historia, frente al Nashville Soccer Club.