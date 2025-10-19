Primeras declaraciones de Ana Lendl tras Miss Grand International

La modelo guatemalteca destacó por su carisma y elegancia durante el certamen.
Miss Grand Guatemala, Ana Sofía Lendl, comparte sus primeras declaraciones tras haber tenido un excelente rendimiento durante la competencia internacional.
Ana Lendl fue entrevistada brevemente por el creador de contenido Joe Joe Pageant Realness, quien le preguntó cómo se sentía tras haber alcanzado el quinto lugar en Miss Grand International.
"Escuché eso muchas veces hoy, pero tengo que decir que estoy muy feliz con lo que resultó y lo que pude ganar porque vine con la expectativa de nada, dije que lo daría todo y que, pase lo que pase, estaré agradecida por ello", comenta Sofía.
"Ahora mira a dónde llegamos, estamos entre los 10 mejores países, somos parte de la familia de Miss Grand y estoy orgullosa de mi trabajo. Lo más importante es que conecté con los guatemaltecos, así que muchas gracias a todas las personas que me apoyaron", concluye Lendl.