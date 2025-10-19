Versión Impresa
Primeras declaraciones de Ana Lendl tras Miss Grand International

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
19 de octubre de 2025, 10:58
Miss Grand Guatemala
Ana Sofía Lendl agradece el apoyo del público guatemalteco tras su paso por el certamen. (Foto: Instagram)

La modelo guatemalteca destacó por su carisma y elegancia durante el certamen.

Miss Grand Guatemala, Ana Sofía Lendl, comparte sus primeras declaraciones tras haber tenido un excelente rendimiento durante la competencia internacional.

Miss Grand Guatemala se muestra orgullosa de su desempeño en la competencia internacional. (Foto: Instagram)
Ana Lendl fue entrevistada brevemente por el creador de contenido Joe Joe Pageant Realness, quien le preguntó cómo se sentía tras haber alcanzado el quinto lugar en Miss Grand International.

"Escuché eso muchas veces hoy, pero tengo que decir que estoy muy feliz con lo que resultó y lo que pude ganar porque vine con la expectativa de nada, dije que lo daría todo y que, pase lo que pase, estaré agradecida por ello", comenta Sofía.

Lendl se posiciona entre las mejores representantes guatemaltecas del certamen. (Foto: Instagram)
"Ahora mira a dónde llegamos, estamos entre los 10 mejores países, somos parte de la familia de Miss Grand y estoy orgullosa de mi trabajo. Lo más importante es que conecté con los guatemaltecos, así que muchas gracias a todas las personas que me apoyaron", concluye Lendl.

@joejoepageantrealness You're such as a class act, love you @anasofialendl @Maldonaditho #missgrandinternational2025 #missgrandguatemala2025 #anasophia ♬ relaxing piano music(1293528) - syummacha

