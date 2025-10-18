Emma Tiglao es la nueva Miss Grand International

La modelo filipina Emma Tiglao fue coronada como la nueva Miss Grand International y Ana Sofía Lendl llegó al top 10.
El certamen de belleza culmina con una gran final, una dura competición y con la reina Christine Juliane "CJ" Opiaza entregando la corona a su sucesora.
El evento realizado este sábado 18 de octubre, en el MGI Hall, ubicado en Bangkok, la capital tailandesa, dio por ganadora a la modelo Emma Tiglao de Filipinas, quien se llevó el título de Miss Grand International 2025.
Emma ganó el Premio al Poder del Año, convirtiéndola en la primera concursante en ingresar al top 22, 10 y 5, hasta llevarse la corona.
Top 10:
- Guatemala
- República Checa
- México
- Venezuela
- Colombia
- Filipinas
- Tailandia
- Tanzania
- Ghana
- España
Sofía Lendl, representante de Guatemala, se clasificó en el top 10 por captar la atención del público, no solo por su talento y elegancia, sino también por su resiliencia y positivismo durante su proceso de recuperación física tras el incidente durante la prueba de talento.