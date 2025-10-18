Versión Impresa
Emma Tiglao es la nueva Miss Grand International

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
18 de octubre de 2025, 09:15
Miss Grand Guatemala
La noche de coronación de Miss Grand International 2025 brilló con elegancia y emoción en Bangkok.&nbsp;(Foto: Captura/YouTube)

La modelo filipina Emma Tiglao fue coronada como la nueva Miss Grand International y Ana Sofía Lendl llegó al top 10.

El certamen de belleza culmina con una gran final, una dura competición y con la reina Christine Juliane "CJ" Opiaza entregando la corona a su sucesora.

El evento realizado este sábado 18 de octubre, en el MGI Hall, ubicado en Bangkok, la capital tailandesa, dio por ganadora a la modelo Emma Tiglao de Filipinas, quien se llevó el título de Miss Grand International 2025.

Christine Juliane “CJ” Opiaza entregó la corona en una gala inolvidable. (Foto: Captura/YouTube)
Emma ganó el Premio al Poder del Año, convirtiéndola en la primera concursante en ingresar al top 22, 10 y 5, hasta llevarse la corona.

Top 10:

  • Guatemala
  • República Checa
  • México
  • Venezuela
  • Colombia
  • Filipinas
  • Tailandia
  • Tanzania
  • Ghana
  • España

Sofía Lendl conquista corazones con su energía y determinación, destacando entre las favoritas del público. (Foto: Instagram)
Sofía Lendl conquista corazones con su energía y determinación, destacando entre las favoritas del público. (Foto: Instagram)

Sofía Lendl, representante de Guatemala, se clasificó en el top 10 por captar la atención del público, no solo por su talento y elegancia, sino también por su resiliencia y positivismo durante su proceso de recuperación física tras el incidente durante la prueba de talento.

