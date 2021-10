Las primeras declaraciones del padre de Octavio Ocaña

Octavio Pérez, padre del actor Octavio Ocaña, conocido como Benito en el programa "Vecinos", fue abordado por los medios mexicanos y dio unas duras y tristes palabras.

"¡Una tragedia, una tragedia!... Yo acabo de llegar y lo único que quería era ver a mi hijo, ya lo vi. Lo único que les pido es respeto nada más hacia él, porque la gente lo quería y yo quiero que se queden con esa imagen, nada más... Era una gran persona, un actor que se ganó al público desde niño".

Acerca de las versiones que se han dado, un periodista le preguntó si eran mentira y él contestó:

"Tú ya sabes cómo son las redes sociales, hijo; no me voy a enganchar ni nada. Ustedes lo conocieron y saben que nada de eso es cierto, ahorita me importa llevarme a mi hijo, lo voy a llevar a Tabasco, vengo por él para llevármelo, eso es todo lo que quiero".

Los reporteros le hicieron varias preguntas a la vez y él contestó quebrantado y con lágrimas:

"Me quitaron parte de mi vida, eso es todo lo que le puedo decir".

Luego el padre habló acerca de las especulaciones de las personas que lo acompañaban.