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Joven se opone a un asalto, lo asesinan y le roban su vehículo

  • Por Geber Osorio
13 de marzo de 2026, 15:47
La víctima falleció luego de que desconocidos le dispararan en repetidas ocasiones. (Foto: archivo/Soy502)

La víctima falleció luego de que desconocidos le dispararan en repetidas ocasiones. (Foto: archivo/Soy502)

Los atacantes huyeron del lugar tras haber asesinado a la víctima, a quien le robaron su medio de transporte, en Santa Catarina Pinula.

OTRAS NOTICIAS: Temblor de 4.4 sorprende a guatemaltecos la tarde de este viernes

Disparos fueron escuchados la tarde de este viernes 13 de marzo en el callejón El Pedregal, en la aldea Piedra Parada, en Santa Catarina Pinula.

Bomberos Voluntarios fueron alertados tras el incidente armado, en el que fue atacado un joven frente a su progenitora, quien indicó que desconocidos le dispararon y le robaron el vehículo de dos ruedas a su hijo.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Los socorristas ya no pudieron hacer nada, ya que la víctima de aproximadamente 20 años falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

Posteriormente se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen las diligencias de ley en el lugar de los hechos.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

*Con información de Eunise Valdez / Colaboradora

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