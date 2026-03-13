Joven se opone a un asalto, lo asesinan y le roban su vehículo

Los atacantes huyeron del lugar tras haber asesinado a la víctima, a quien le robaron su medio de transporte, en Santa Catarina Pinula.
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Disparos fueron escuchados la tarde de este viernes 13 de marzo en el callejón El Pedregal, en la aldea Piedra Parada, en Santa Catarina Pinula.
Bomberos Voluntarios fueron alertados tras el incidente armado, en el que fue atacado un joven frente a su progenitora, quien indicó que desconocidos le dispararon y le robaron el vehículo de dos ruedas a su hijo.
Los socorristas ya no pudieron hacer nada, ya que la víctima de aproximadamente 20 años falleció debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.
Posteriormente se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen las diligencias de ley en el lugar de los hechos.
*Con información de Eunise Valdez / Colaboradora