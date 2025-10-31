Las primeras palabras de Mario Búcaro como CEO de Miss Universe

-

Mario Búcaro dio sus primeras impresiones como nuevo Director Ejecutivo del certamen de Miss Universe, uno de los eventos más importantes del mundo en el campo de la belleza.

El ejecutivo fue abordado en el programa "Café AM" de TV Azteca Guatemala y habló de lo qué viene para la organización y de los requerimientos que buscan en las soberanas.

Acerca de su nuevo puesto dijo: "estoy sumamente orgulloso, les saludo desde la Ciudad de México, donde está el corporativo de Miss Universe, tenemos oficinas en Nueva York y en Bangkok, este año celebramos nuestro 75 aniversario".

Foto: Oficial.

"Se trata de una plataforma de empoderamiento a la mujer y nos sentimos muy orgullosos de representar la voz de más de 26 millones de seguidores, nos comprometimos en la extensión de la marca... creemos en que la mujer debe brillar en todos los ámbitos de la sociedad", expresó.

"Miss Universe es una profesional integral, además de una futura esposa y una madre" y eso es lo que Miss Universo tiene, la posibilidad de que todas las mujeres puedan participar y representar a su comunidad dignamente", dijo.

Acerca de qué se busca en una representante universal explicó:

"Para nosotros es importante poder dar a la mujer una voz... debe ser valorada, respetada y participar de la sociedad. al terminar el concurso, nuestra fundación apoya a más de 132 proyectos sociales alrededor del mundo, cada una elige el proyecto de educación, salud y diferentes causas como la protección de mujeres víctimas de violencia, queremos que nuestras participantes se conviertan en la voz de muchas".

Su acenso

El anuncio de Búcaro en la franquicia se dio el 29 de octubre, luego del retiro de Anne Jakrajutatip. Previo a esto fue embajador de Guatemala en Israel, México, Bulgaria, además de Ministro de Relaciones Exteriores.

MIRA: