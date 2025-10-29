El excanciller guatemalteco, Mario Búcaro, es ahora CEO de Miss Universe

-

El excanciller de Guatemala, Mario Búcaro, ha sido nombrado el nuevo Director Ejecutivo de la Miss Universo Organización (MUO), asumiendo un rol global tras la renuncia de Khun Anne Jakrajutatip el 20 de junio de 2025. El exministro de Guatemala supervisará las políticas, contratos y el licenciamiento de la franquicia, coincidiendo con el traslado de la sede corporativa de Miss Universo a Ciudad de México

Durante su gestión en Miss Universe, lideró la iniciativa "Más allá de la Corona" y fortaleció la presencia de la organización en más de 130 países.

El exministro de Guatemala supervisará las políticas, contratos y el licenciamiento de la franquicia, coincidiendo con el traslado de la sede corporativa de Miss Universo a Ciudad de México. (Foto: Bernardo Lozano, MUO Official Photographer)

Búcaro como CEO

Como director ejecutivo, Búcaro enfocará su gestión en ampliar el alcance global de la MUO, fortalecer colaboraciones internacionales, potenciar programas de impacto social y promover el liderazgo femenino, manteniendo los valores de inclusión, equidad y responsabilidad social.

Su función ahora tendrá un alcance global, supervisando contratos, políticas y licenciamientos de la franquicia.

Su nombramiento como Vicepresidente de Relaciones Internacionales fue anunciado previamente en la página oficial de Miss Universo, junto con la información de una nueva asociación con el conglomerado empresarial mexicano Legacy Holding.

El equipo corporativo de Miss Universo se trasladará de Nueva York, Estados Unidos, a Ciudad de México, mientras que la sucursal en Tailandia continuará responsable del contenido y la producción interna.

En declaraciones anteriores, Búcaro señaló que su trabajo será integral y global, y que se enfocará en la administración de contratos y políticas relacionadas con la franquicia, cumpliendo funciones que antes realizaba a nivel nacional, pero ahora con proyección internacional.