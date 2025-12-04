Primeros líderes juveniles del Campeonato Nacional de Golf

-

Hacienda Nueva Country Club, ubicado en San José Pinula, fue testigo de la primera ronda de las categorías Infanto Juveniles, en el Campeonato Nacional de Golf. El certamen brindó a los primeros líderes de una competición que finalizará el domingo próximo.

El jugador Alexander Rubin fue el único que tiró este día bajo el par del campo, el cual es de 72. El golfista logró un score de 71 (-1), para liderar la categoría masculina, de 15 a 18 años. En el segundo puesto de la clasificación, se ubicó Fernando Saravia, quien tiró para Even (es decir tiró el par del campo); mientras que, en el tercer lugar se situó José Gularte, con un score de 73, +1.

Alexander Rubin tiró -1 bajo el par, para ubicarse en el primer lugar de la categoría de varones de 15 a 18 años. (Foto: Saulo López / ASOGOLF)

El golfista, Mateo Asturias también tuvo una buena ronda este jueves, ya que, tiró para Even, con lo cual se ubica primero en la tabla en la división masculina, de 13 a 14 años. En el segundo y tercer puesto se ubican, Adrián Fajardo y Eduardo Rodas Jr., quienes tiraron para 73 y 78, +1 y +6 sobre el par, respectivamente.

En la división femenina, de 15 a 18 años, Daniela Hernández se coloca como la primera líder de su categoría, al lograr un score de 75, +3, seguida por Anat Altalef y Marian García, quienes tiraron para un 88 y 89, +16 y +17 sobre el par.

Las divisiones femeninas iniciaron con buen pie el Campeonato Nacional de Golf, que se desarrolla en Hacienda Nueva Country Club. (Foto: Saulo López / ASOGOLF)

Sara Castrillo, con un 80, +8 sobre el par, Valeria Soberanis, con 81, +9, y Avril Salazar, con 140, +68, son las primeras tres jugadoras en la clasificación femenina, de 13 a 14 años. Este viernes inician las divisiones de 0 a 6, 7 a 8, y 9 a 10, respectivamente.