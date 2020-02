Una deuda de 48.7 millones de quetzales (Q48,700,000) deberá ser asumida por las nuevas autoridades ediles de Jutiapa, luego de la salida de Edwin "El Chavo" Castillo y Castillo, primo del exlegislador "Manolito" Castillo, quien cumplía una condena de 203 años por el asesinato de los diputados del Parlamento Centroamericano. "Manolito" Castillo fue asesinado en diciembre del año pasado en la Granja Penal de Pavón.

"El Chavo" Castillo y Castillo buscó su reelección sin éxito a través del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Según las nuevas autoridades, dirigidas por el alcalde Luis Gabriel Rosales Orellana, el primo de "Manolito" dejó una deuda preliminar de 48.7 millones de quetzales (Q48,700,000) por proyectos no cancelados, de reinstalaciones, por pasivo laboral, entre otras cosas.

La deuda más alta corresponde al año 2018, cuando la deuda por proyectos municipales alcanzó los 14 millones (Q14,000,000), que se suman a 5.9 millones (Q5,900,000) más adquiridos durante el año pasado. Solo en deudas por proyectos municipales los compromisos llegan a casi 22 millones (Q21,900,000).

Pero no es lo único, Castillo y Castillo dejó también una deuda de más de 12 millones de quetzales (Q12,300,000) en proyectos nos pagados por el Consejo Departamental de Desarrollo que incluye la instalación de una planta de tratamiento para desechos sólidos, y una más de 2 millones (Q2,700,000) por 12 personas que fueron destituidas y luego reinstaladas por el Ministerio de Trabajo debido a irregularidades durante el proceso de despido.

De acuerdo con Rosales Orellana, si bien es legal que hayan dejado deudas, no lo es el hecho que se hayan programado e iniciado obras como la de agua potable que tiene un costo de 20 millones de quetzales (Q20,000,000), no se cuente con la disponibilidad financiera. "Si bien no se ha terminado, no hay recursos para pagarla. En caja solo nos dejaron 2.6 millones de quetzales (Q2,600,000)", lamentó.

Señalamientos

Antes de ganar las elecciones para dirigir la municipalidad de Jutiapa, "El Chavo" Castillo y Castillo trató de llegar al Congreso, sin embargo no logró hacerlo, porque no contaba con finiquito extendido por la Contraloría General de Cuentas por ser contratista del Estado.

Además, el año pasado, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público inició una investigación contra el concejo municipal de Jutiapa, incluido el exalcalde por la compra de 900 mil quetzales en combustible (Q900,000) que se hizo en 2016; ya que según un hallazgo de la CGC se pagó la totalidad, pero solo se utilizó combustible por casi 270 mil (Q267,000).

El exjefe edil, quien estaba siempre junto a Manolito Castillo cuando era diputado, fue vinculado a Ana Maribel García Retana, detenida en 2012 sindicada de estafa, falsificación y usurpación de calidades.

Edwin "El Chavo" Castillo junto a Ana Maribel García Retana detenida en 2012 por varios delitos. (Foto: Facebook/@EdwinCastillo)

Hasta el momento, las autoridades ediles analizan si interpondrán alguna denuncia penal por los hecho localizados en la Municipalidad de Jutiapa. Sin embargo, informaron que se solicitó una auditoría especial a la CGC.

