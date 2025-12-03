Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Problemas económicos: Paulina Rubio es desalojada de su casa

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
03 de diciembre de 2025, 11:43
Reportes señalan que Paulina Rubio habría sido desalojada en Miami. (Foto: X)

Reportes señalan que Paulina Rubio habría sido desalojada en Miami. (Foto: X)

Rubio enfrentaría problemas financieros derivados de procesos legales.

LEE: Cyndi Lauper y Paulina Rubio unen sus voces en un cortometraje

La cantante y actriz mexicana habría perdido su propiedad en Miami por asuntos legales y económicos que le impidieron cumplir con el contrato.

Conflictos con exparejas habrían generado altos costos legales. (Foto: X)
Conflictos con exparejas habrían generado altos costos legales. (Foto: X)

Según reportes de la periodista Maxine Woodside, Paulina Rubio enfrentaría problemas financieros por los conflictos que tiene con sus exparejas, Nicolás Vallejo-Nájera y Gerardo Bazúa.

"Me estaba contando Óscar Madrazo que a Paulina la acaban de sacar de su casa. La desalojaron porque tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca", dijo Woodside.

Maxine Woodside reveló detalles sobre la supuesta pérdida de la propiedad. (Foto: X)
Maxine Woodside reveló detalles sobre la supuesta pérdida de la propiedad. (Foto: X)

DESCUBRE: Paulina Rubio acusa a "Colate" de secuestrar a su hijo

Maxine dejó entrever que la falta de dinero se debe a los honorarios que ha tenido que pagarles a sus abogados por los conflictos con sus exparejas por sus hijos.

La falta de pagos habría influido en la situación de su vivienda. (Foto: X)
La falta de pagos habría influido en la situación de su vivienda. (Foto: X)

Óscar es uno de los mejores amigos de la artista y desde octubre habría revelado que su amiga tenía problemas con su vivienda. Hasta ahora, Rubio no ha hecho comentarios públicos al respecto.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar