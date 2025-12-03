Problemas económicos: Paulina Rubio es desalojada de su casa

- Rubio enfrentaría problemas financieros derivados de procesos legales. LEE: Cyndi Lauper y Paulina Rubio unen sus voces en un cortometraje La cantante y actriz mexicana habría perdido su propiedad en Miami por asuntos legales y económicos que le impidieron cumplir con el contrato. Conflictos con exparejas habrían generado altos costos legales. (Foto: X) Según reportes de la periodista Maxine Woodside, Paulina Rubio enfrentaría problemas financieros por los conflictos que tiene con sus exparejas, Nicolás Vallejo-Nájera y Gerardo Bazúa. "Me estaba contando Óscar Madrazo que a Paulina la acaban de sacar de su casa. La desalojaron porque tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca", dijo Woodside. Maxine Woodside reveló detalles sobre la supuesta pérdida de la propiedad. (Foto: X) DESCUBRE: Paulina Rubio acusa a "Colate" de secuestrar a su hijo Maxine dejó entrever que la falta de dinero se debe a los honorarios que ha tenido que pagarles a sus abogados por los conflictos con sus exparejas por sus hijos. La falta de pagos habría influido en la situación de su vivienda. (Foto: X) Óscar es uno de los mejores amigos de la artista y desde octubre habría revelado que su amiga tenía problemas con su vivienda. Hasta ahora, Rubio no ha hecho comentarios públicos al respecto.