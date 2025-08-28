Procesan a dos de los cinco agentes la PNC acusados por secuestro

Los otros tres agentes PNC fueron liberados de cargos por falta de pruebas.
Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) deberán enfrentar proceso penal luego de que el Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno considerara que existen indicios suficientes en su contra.
El Ministerio Público (MP) señaló a Celso Ochoa y Gilmer Flores de haber incurrido en el delito de cohecho pasivo, por lo que el juzgado ordenó que permanezcan bajo arresto domiciliario, se presenten mensualmente a firmar en un Juzgado de Paz y paguen una caución económica de Q10 mil.
En cambio, los agentes Angélica Presencin, Erwin Morales y Yordani Monzón quedaron fuera del proceso, pues no se encontró evidencia que los vinculara con actividades delictivas.
Los cinco agentes fueron capturados el martes 26 de agosto en un sector e Villa Canales, sindicados de supuestamente integrar una red vinculada a casos de plagio y secuestro.
Según las investigaciones del MP los agentes PNC sindicados exigían hasta Q15mil por cada caso de secuestro en los que fueron involucrados.
La investigación estuvo a cargo de Inspectoría General de la PNC y el Ministerio Público.