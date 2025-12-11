Planifica tu ruta: Todos los detalles del cierre vial por la "Morenita" en el centro

-

Amílcar Montejo de PMT explica el operativo que incluye a 90 agentes y detalla la ruta completa de la procesión que saldrá del Santuario de Guadalupe, este 12 de diciembre.

Desde el miércoles a eso de las 20:00 horas, se notó movimientos de traslado de mobiliario a los alrededores del Santuario de Guadalupe, esto porque los comerciantes empezaron a armar sus negocios por la celebración de la Virgen morena.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de PMT/Emetra, explicó la forma de operar de los vendedores durante los siguientes días.

"Hoy se tiene un cierre total, desde la Avenida Elena hasta la 3a. avenida entre la 9a. calle "A" a la 6a. calle", informó.

Habrá agentes de tránsito para dar apoyo a la celebración. (Foto: Archivo)

Esta acción será total las 24 horas del día. Asimismo, los agentes de la Policía MT estarán dando apoyo a la procesión, la cual finaliza el sábado 13 en horas de la madrugada, posteriormente se inicia con la desmantelación de las ventas para tener libre el paso ese mismo día.

"Se tienen 90 agentes asignados para dar cobertura a las múltiples actividades, tanto en la zona 1 como en el bulevar Los Próceres y en templos de la zona 16", agregó.

Vecinos de diferentes zonas llegarán a visitar a la Virgen de Guadalupe, como una promesa realizada. (Foto: Archivo)

Recorrido

La procesión saldrá del templo hasta la 3a. avenida donde girará hasta la 6a. calle, luego subirá hasta la 1a. avenida para dirigirse a la 5a. calle, de allí bajará hasta la 6a. avenida para dirigirse a Catedral Metropolitana.

Regresará al templo desde la 7a. avenida hasta a 2a. calle, donde subirá hasta la 3a. calle para virar hasta la 4a. calle, llegará hasta algunas calles de la zona 3, donde virará hasta la 3a. calle de la misma zona.

El viernes 12 habrá un cierre total en los alrededores del Santuario de Guadalupe. (Foto: Archivo)

Bajará a la 1a. avenida de la zona 1 donde cruzará hasta la 1a. calle, luego se dirigirá a la 2a. avenida, de allí zigzagueara por la 1a. calle "B", "C" y "D", para buscar nuevamente la 1a. avenida sobre la 3a. calle, desde ese punto se enfilará nuevamente al templo.