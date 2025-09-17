Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

En producción: "iCarly" culminará su historia en el cine

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
17 de septiembre de 2025, 09:16
Paramount+ canceló la serie, pero iCarly tendrá su propia película. (Foto: X)

Paramount+ canceló la serie, pero iCarly tendrá su propia película. (Foto: X)

Los fans conocerán a la madre de Carly y Spencer en el filme.

PODRÍA INTERESARTE: Así lucen los protagonistas de "iCarly", ahora que se reunieron para un remake

La protagonista ha confirmado que la historia que pondrá fin al programa ya está en proceso de escritura y que la filmación de la película comenzará pronto.

A pesar de que la serie fue cancelada por Paramount+, Miranda Cosgrove dará un cierre definitivo a los fans de iCarly en el cine.

Miranda Cosgrove dará un cierre definitivo a "iCarly". (Foto: X)
Miranda Cosgrove dará un cierre definitivo a "iCarly". (Foto: X)

"Se está escribiendo, lo cual es realmente emocionante. Parece que se está haciendo realidad, estoy muy emocionada", comenta Cosgrove en una reciente entrevista.

OTRAS NOTICIAS: Actriz de "iCarly" reveló que la empresa le ofreció dinero para callar los abusos

La madre de Carly aparecerá por primera vez en la película. (Foto: X)
La madre de Carly aparecerá por primera vez en la película. (Foto: X)

El proyecto tiene como objetivo resolver el impactante final de la tercera temporada del reboot, en la que, por primera vez, se menciona a la mamá de Carly y Spencer, aunque no aparece en pantalla.

"Aún no sabemos quién interpretará al personaje de la madre, pero será una parte importante de la cinta. Estamos emocionados por empezar a grabar", concluye Miranda, confirmando la aparición de la mamá de Carly.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar