En producción: "iCarly" culminará su historia en el cine

Los fans conocerán a la madre de Carly y Spencer en el filme.
La protagonista ha confirmado que la historia que pondrá fin al programa ya está en proceso de escritura y que la filmación de la película comenzará pronto.
A pesar de que la serie fue cancelada por Paramount+, Miranda Cosgrove dará un cierre definitivo a los fans de iCarly en el cine.
"Se está escribiendo, lo cual es realmente emocionante. Parece que se está haciendo realidad, estoy muy emocionada", comenta Cosgrove en una reciente entrevista.
El proyecto tiene como objetivo resolver el impactante final de la tercera temporada del reboot, en la que, por primera vez, se menciona a la mamá de Carly y Spencer, aunque no aparece en pantalla.
"Aún no sabemos quién interpretará al personaje de la madre, pero será una parte importante de la cinta. Estamos emocionados por empezar a grabar", concluye Miranda, confirmando la aparición de la mamá de Carly.