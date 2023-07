La productora guatemalteca que transmitió el debut de Messi en Miami

-

Una productora guatemalteca estuvo a cargo de la transmisión para Apple TV, del debut de Lionel Messi en el Inter de Miami.

Se trata de "ReelLife Studio" especializada en contenido audiovisual para la industria deportiva, culinaria y corporativa. Entre sus trabajos destacados están los realizados para la Copa Oro de la Concacaf.

Foto: Reel Life Studio

A través de las redes sociales, David Beckham publicó una imagen donde aparece el guatemalteco Andrés Turcios, fundador de la productora y encargado de la magia detrás de cámaras de la importante aparición de La Pulga como parte del equipo de las garzas. También aparece Fisher Stevens, actor, productor y director estadounidense, quien realiza el documental del exfutbolista británico, que se transmitirá en Netflix.

"Fue una noche increíble, la historia se desarrolló ante nuestros ojos y pude capturar al señor David Beckham para Fisher Stevens, ¡muy agradecido por la oportunidad!", dijo Andrés con orgullo.

El guatemalteco Andrés Turcios junto a David Beckham y el cineasta Fisher Stevens en debut de Messi. (Foto: David Beckham)

Turcios contó a Soy502 que el equipo trabajó para el Inter de Miami en la transmisión exclusiva y lo relacionado con el astro argentino, además se encargó de hacer tomas a Beckham que serán utilizadas en su historia, que verá la luz en la famosa plataforma de streaming a finales de 2023.

Actualmente los guatemaltecos de Reel Life Studio forman parte de los eventos más grandes de fútbol a nivel mundial, en la Copa Oro, un total de 30 guatemaltecos trabajaron en la importante transmisión.

Foto: Inter de Miami.

"Además del debut de Messi, actualmente Annie de la Cerda (cofundadora de ReelLife Studios) se encuentra en el Mundial de Futbol Femenino en Nueva Zelanda, recientemente fuimos parte del 'MLS All Stars' con la primera dama y el presidente Biden y ahora trabajamos en el documental de Beckham para Netflix", agregó Turcios.

Andrés Turcios grabando a Messi. Foto: Tik Tok.

¿Qué es ReelLife Studios?

ReelLife Studio es una productora de Guatemala que ha retratado el "detrás de cancha" de los equipos de fútbol más importantes de la región. Realizó la serie web "Beyond the pitch" y "Concacaf Under-15 Championship behind the scenes".

#soccer #messi #beckham #leaguescup ♬ original sound - Major League Soccer @mls Thank you for tonight, Leo #mls