¡Solo 8 beneficiarios! Así avanza programa del Gobierno de créditos para agricultores

Han pasado ocho meses desde que el Gobierno creó un programa de créditos para productores agrícolas, con un fondo de Q500 millones.

Presentado por el presidente Bernardo Arévalo como un plan que impulsaría "la productividad y el desarrollo en el sector agrícola", el programa de créditos para pequeños y medianos agricultores, Tob'anik, registra solamente ocho beneficiarios, hasta la fecha.

El proyecto se oficializó en diciembre de 2024, mediante el Acuerdo Ministerial 229-2024, y durante la presentación de su primer informe de gobierno, en enero de este año, el mandatario destacó que su finalidad sería "promover actividades agrícolas sostenibles, contribuyendo al desarrollo integral de las comunidades rurales".

Para el efecto, se destinaron Q500 millones, los cuales quedaron bajo la administración del Crédito Hipotecario Nacional (CHN).

El dinero se haría llegar a los pequeños productores mediante préstamos que otorgarían las cooperativas interesadas en sumarse al plan, pero, hasta ahora, solo hay tres de esas entidades registradas en el CHN.

El Gobierno trasladó al CHN Q500 millones, como parte del programa de créditos para pequeños y medianos agricultores, Tob'anik. (Foto: MAGA)

Ocho créditos desembolsados

De acuerdo con la información oficial, en los ocho préstamos otorgados se ha desembolsado poco más de medio millón de quetzales (Q514 mil) y el monto promedio brindado a cada beneficiario es de Q64,250.

Estos agricultores se dedican principalmente al cultivo de granos básicos, papa y aguacate, y residen en los siguientes departamentos:

4 en Quiché

2 en Baja Verapaz

1 en Alta Verapaz

1 en Petén

Las estadísticas del CHN dan cuenta de que el 87.5% de los favorecidos con los créditos son pequeños productores, dos son mujeres y solo uno de ellos pertenece a un pueblo maya.

Un aspecto a destacar es que el otorgamiento de estos préstamos habría ocurrido en los dos meses recientes, ya que, para mediados de junio, ni el CHN ni el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) reportaban ningún beneficiario.

Estas son las estadísticas sobre la entrega de créditos a pequeños y medianos agricultores, mediante el programa para el cual el Gobierno asignó Q500 millones. (Fuente: CHN)

Préstamos entregados no llegan al 1%

Para aquel entonces, María Fernanda Rivera, titular del MAGA, informaba que había dos cooperativas autorizadas para entregar los créditos Tob'anik, pero ahora hay tres. Se trata de las siguientes:

Cooperativa Santa María Asunción R. L. (Coopsama), en Alta Verapaz

Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Internacional (Intercop), en Sololá

Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Parroquial Guadalupana, cobertura en varios departamentos

En total, esas entidades administran Q175 millones del fondo asignado al programa. Los Q514 mil desembolsados actualmente representan el 0.29% de tales recursos.

De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Ministerial 229-2024, el MAGA es el ente encargado de verificar el funcionamiento del plan de créditos; por ello, Soy502 consultó a la cartera sobre su postura por los avances reportados, pero aún no responde.

Q514 mil se han desembolsado, hasta la fecha, en ocho créditos a pequeños y medianos agricultores, según el CHN.

Así es el programa

El pasado 14 de enero, durante la presentación de su informe de gobierno ante el Congreso, el presidente Arévalo dijo que el proyecto brindaría "financiamiento con condiciones favorables" a pequeños y medianos agricultores del país.

En ese marco, destacó que la tasa de interés máxima que se manejará en los créditos será del 10% anual, a lo que se sumará el pago de 3% del monto solicitado, en concepto de un seguro para los cultivos.

No obstante, el asunto fue criticado por diputados de distintas bancadas, quienes opinaron que "hay tasas más bajas en el mercado".

El 14 de enero, el presidente Bernardo Arévalo habló de los créditos Tob’anik como una de las prioridades del Gobierno para llevar desarrollo al área rural. (Foto: SCSP)

Uno de los principales críticos ha sido José Chic, de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS). En varias citaciones con autoridades del CHN y el MAGA, el legislador ha cuestionado la efectividad del proyecto.

Desde que se dio a conocer el plan, se informó que los préstamos están dirigidos a estos sectores:

Familias que trabajan directamente en la producción agrícola, utilizando mano de obra familiar y destinando parte de su cosecha al autoconsumo, mientras comercializan el excedente. Ellos podrían acceder a montos de entre Q3 mil y Q150 mil.

Productores que gestionan y administran la producción de forma directa, contratando mano de obra externa y vendiendo la mayoría de su producción. A ellos se les brindarían desde Q3 mil hasta Q300 mil.

La administración del fondo de préstamos está a cargo del CHN por un período de 15 años, con plazos de crédito de hasta 12 años, prorrogables.