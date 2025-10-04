Versión Impresa
Ofrecen dinero a menores para autodeportarse de Estados Unidos

04 de octubre de 2025, 15:19
Las autoridades identificaron a algunos jóvenes que manifestaron interés de acogerse al programa. (Foto ilustrativa: istock)

La iniciativa está dirigida a menores de edad, no mexicanos, que opten por regresar a su país de origen de forma voluntaria. 

Los menores migrantes no acompañados que permanecen bajo custodia del gobierno de Estados Unidos podrían acceder a un pago de 2,500 dólares si deciden regresar voluntariamente a sus países de origen.

La medida forma parte de un programa descrito en un memorando del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), divulgado por NBC News.

El documento fue enviado a organizaciones que prestan servicios legales a menores bajo resguardo de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), entidad dependiente del HHS.

El beneficio está dirigido a jóvenes mayores de 14 años provenientes de países distintos a México.

De acuerdo con el documento, el incentivo económico busca facilitar los procesos de reintegración familiar una vez que los menores retornen a sus países.

El Departamento de Seguridad Nacional, responsable de otorgar los fondos, ya identificó a menores bajo custodia de la ORR que manifestaron su intención de acogerse a la salida voluntaria. 

La administración dio 24 horas para decidir si tomaran el dinero a cambio de su autodeportación. (Foto: istock)
El Departamento de Salud y Servicios Humanos indicó que las consultas sobre la iniciativa deben realizarse ante el Departamento de Seguridad Nacional.

