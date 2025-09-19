¡Viernes de abundantes lluvias! Así estará el clima este 19 de septiembre

Neblinas y posibles lloviznas se esperan al amanecer en valles o sectores montañosos, indicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Asimismo, durante la mañana se prevé nubosidad dispersa, alternando con nublados parciales y posibles lloviznas.

En la tarde, se pronostica gran humedad y la inestabilidad atmosférica asociadas a la onda del este número 32, que provocará nublados con lluvias acompañadas de actividad eléctrica hasta altas horas de la noche en todo el país, comentaron las autoridades.

Los mayores acumulados pueden presentarse en las regiones Occidente, Franja Transversal del Norte, Bocacosta, Valles de Oriente y Altiplano Central, sin descartar las lluvias copiosas en el resto del país.

Por lo tanto, se pueden presentar tormentas locales severas, el Insivumeh recomienda no cruzar ríos, ya que podría ocasionarse crecidas repentinas; también, solicitan conducir con precaución por posibles inundaciones o daños en la red vial del territorio guatemalteco.

Mucha nubosidad y lluvias se esperan para este viernes. (Foto: Insivumeh)