Lluvias provocan incremento en niveles de los ríos y saturación de suelos

Esto incrementa la posibilidad de desbordamientos, inundaciones y deslizamientos de tierra.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó sobre el aumento en los niveles de varios ríos en el país, debido a las fuertes lluvias.

Además, se refirieron a la saturación de suelos en algunas de las regiones. Según explicaron, estas condiciones incrementan la posibilidad de desbordamientos, inundaciones y deslizamientos de tierra.

De acuerdo con los boletines hidrológicos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh), el río Paz, en Jalpatagua, Jutiapa, alcanza 2.5 metros, siendo este el de mayor nivel hasta el momento.

Asimismo, el río Pajapita, en San Marcos, presenta un nivel observado de 1.38 metros; el río Olopa, en Esquipulas, Chiquimula, registra 1.4 metros; y el río Xocox, en Rabinal, Baja Verapaz, 1.73 metros. Todos muestran tendencia a incrementar, según indicaron las autoridades.

Inundación en Sector Nueva Libertad, aldea Yalpemech, Raxruhá, Alta Verapaz afecta 59 viviendas. (Foto: Sistema Conred)

Saturaciones de suelo

También indicaron sobre la saturación de suelos en varios municipios, lo que reduce la absorción del agua y aumenta la posibilidad de crecidas y deslizamientos, puntualizaron.

Esta condición se encuentra en Sayaxché y Las Cruces (Petén); Barillas y San Mateo Ixtatán (Huehuetenango); Ixcán, Chajul, Nebaj, Uspantán y Chicamán (Quiché); Cobán, Cahabón y Raxruhá (Alta Verapaz); y El Estor (Izabal).

Por ello, la Conred recomendó no cruzar ríos crecidos ni calles inundadas, identificar las áreas seguras en su comunidad, preparar la mochila de las 72 horas, mantenerse informados a través de las cuentas oficiales de la Conred y el Insivumeh.

Derrumbe registrado en el kilómetro 197 caserío Panimá, Sacapulas, Quiché. (Foto: Sistema Conred)

