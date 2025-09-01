Así se usará el Presupuesto para 2026, según ministros

-

Los ministros participaron en la conferencia de prensa La Ronda, donde informaron que harán con el presupuesto para el próximo año.

El Gobierno confirmó que el proyecto de presupuesto para el 2026 sea de Q163,783.4 millones, entre los rubros que más dinero tienen asignado, resalta Educación, Salud, Gobernación y Desarrollo social.

Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas, brindó detalles sobre la composición del proyecto de presupuesto que fue presentado este lunes al Congreso de la República y afirmó que este "constituye el elemento más importante de la vida de una sociedad porque es donde se concretan los retos y desafíos del desarrollo que la sociedad enfrenta".

Según la presentación hecha por el funcionario, el proyecto de presupuesto es de Q 163,783.4 millones, donde resalta la asignación para el Ministerio de Educación, de Q26,935.00 millones; Salud, Q 16,537.70 millones; Gobernación, Q 9,560.40 millones, y, Desarrollo Social, Q 4,100.00 millones.

Anabella Giracca, ministra de Educación. (Foto: DCA / Soy502)

La ministra de Educación, Anabella Giracca, afirmó que el presupuesto que se presenta "es la oportunidad para dar un salto más grande" porque ahora se tiene "una institución mucho mejor preparada para hacerlo".

Según explicó la funcionaria, al final del año entrante, el tercero de esta administración, más de 28 mil centros educativos habrán sido recuperados de los 36 mil que existen y se espera tener la construcción de los 10 institutos regionales en zonas estratégicas.

"El acceso a la educación sigue siendo una deuda pendiente, especialmente en el nivel medio, donde se encuentra el mayor déficit del sistema educativo público. Por eso, este presupuesto contempla la creación de 504 nuevos centros educativos de nivel medio", afirmó Giracca.

Agregó que la cobertura se ampliará con la contratación de más de 4 mil nuevos docentes, seleccionados por mérito y distribuidos según las necesidades reales del sistema en todos los niveles educativos.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, explicó que el presupuesto 2026 tiene a la mira el objetivo de generar condiciones de desarrollo y trabajar en gobernanza democrática y seguridad ciudadana y pública.

"Continuamos y continuaremos en el 2026 con remozamientos, pero fundamentalmente con construcción de nuevas subestaciones, alcanzando un objetivo que el Presidente nos ha determinado", dijo el funcionario

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación. (Foto: DCA / Soy502)

"No puede ser que la Policía continúe teniendo subestaciones, que sean infraestructura que alquilamos, sino que debe ser propia de la Policía Nacional Civil", afirmó Jiménez.

El ministro detalló que gracias al presupuesto que se asignó este año habrá 3,200 nuevos elementos de la policía y el próximo año aproximadamente entre 5,000 y 6,000.

"Esto implica un aumento considerable del presupuesto, porque no solo es el pago de los honorarios de la policía y todos los elementos de inversión que se tienen que hacer en torno a ello, sino que todo lo que significa armas, lo que significa movilidad en torno a cada uno de los nuevos policías", afirmó el ministro de Gobernación.

Agregó que en materia de inteligencia criminal se aumentarán las capacidades tecnológicas y de formación en diferentes ámbitos de la inteligencia criminal, pues el objetivo fundamental es aumentar la capacidad para comprender las estructuras.

Joaquín Barnoya, ministro de Salud, indicó que ya se han ya se han construido 26 puestos de salud y que se han mejorado los hospitales que ya están en funcionamiento como la pediatría, el intensivo neonatal del Hospital San Juan de Dios, la emergencia del Hospital Roosevelt.

"Se está trabajando en cinco hospitales, tres que ya están en construcción, Joyabaj, Sololá y Chiquimula, y hay otros tres, Cobán, Mazetenango y Jutiapa, que están en licitación para el 2026. También tenemos programados 14 nuevos puestos de salud distribuidos en el país y siete mejoras de centros asistenciales, que en su mayoría son hospitales", afirmó el ministro.

Joaquín Bernolla, ministro de Salud Pública y Asistencia Social. (Foto: DCA / Soy502)

Barnoya indicó que para el próximo año se tiene programado abrir 10 farmacias por medio del programa de acceso a medicamentos Proam, "que estaba abandonado desde los noventa y ahora se le ha dado un nuevo foco para cumplir con esa meta presidencial de medicamentos".

Abelardo Pinto, ministro de Desarrollo Social, agregó que el presupuesto 2026 "representa una inversión social de Q 4,100 millones destinada a transformar las condiciones de vida de las familias guatemaltecas más vulnerables".

"Más de 77 mil familias serán beneficiadas con bolsa social en el departamento de Guatemala. Ampliaremos en un 50% más este programa", aseveró Pinto.

Agregó que se tiene planificado abrir 60 comedores más, con lo cual se alcanzará una cobertura de 170 comedores de los 263 planificados, lo cual servirá para brindar más de 10.4 millones de raciones de alimentos a la población más vulnerable.

"Vamos a ampliar el programa Jóvenes Protagonistas. Más de 66 mil jóvenes apoyados con becas y programas serán cubiertos con este presupuesto", puntualizó el funcionario.

Agregó que se ampliará a 161 municipios de los 22 departamentos la cobertura de estos programas y también la implementación de una beca que va dirigida a la formación técnica y productiva.