Proponen disminuir edad para la licencia de conducir transporte pesado

Actualmente, para obtener la licencia tipo A como primer permiso de conducir, se deben tener como mínimo una edad de 25 años.

Una nueva iniciativa de ley se gesta en el Congreso de la República y se centra en cambiar la edad mínima para optar a las licencias de conducir tipo A.

Esta es la que permite manejar vehículos de carga de más de 3.5 toneladas métricas, además de transporte escolar y colectivo, tanto en rutas urbanas como extraurbanas.

En el marco de una mesa técnica dirigida por el jefe de la bancada Cabal, Luis Aguirre, se ha planteado que las personas de 21 años puedan optar al citado permiso. Esto implicaría una disminución de 4 años en la edad establecida para aplicar a tal licencia, según las normas vigentes.

Rony Mendoza, presidente de la Gremial de Pilotos de Transporte Pesado, indicó que la medida es necesaria para "reducir el déficit" en conductores de ese sector, que, según dijo, es del 30%.

Representantes del Gobierno, la Gremial de transportes y diputados discutieron sobre la viabilidad de reducir la edad para otorgar la licencia tipo A. (Foto: Congreso)

Escuela gratuita

Mendoza refirió que, como parte de las acciones para garantizar que tales personas sean aptas para conducir unidades de transporte pesado, la gremial que representa crearía una "escuela de manejo totalmente gratis".

"La idea que, incluso, mujeres tengan la oportunidad", mencionó el entrevistado, y añadió que ya tiene un registro de 337 mujeres que quieren ser pilotos de esos vehículos. Asimismo, refirió que los salarios en el sector rondan los Q9 mil mensuales.

Consultado sobre las críticas que ya han recibido otras propuestas sobre la edad de los conductores, Mendoza indicó que "la edad no rige la responsabilidad de las personas", y remarcó que "es necesario el cambio".

Por su parte, el viceministro de Transportes, Fernando Suriano, mencionó que el estudio debe ser integral y para ello se analizan, entre otros aspectos, legislaciones internacionales y "atenuantes para balancear el tema de la edad". En ese marco se refirió a las capacitaciones para los conductores.

Reducir la edad legal para conducir transporte pesado, necesitaría un cambio en la Ley de Tránsito. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

Un intento fallido

Este sería el segundo intento que se hace en la actual legislatura para disminuir la edad legal para conducir transporte pesado.

Una iniciativa similar se presentó en marzo del año pasado, impulsada por el diputado Cristian Álvarez, quien planteó que la edad mínima para obtener la licencia tipo A debería ser 18 años.

Sin embargo, el proyecto no logró avanzar, ya que obtuvo un dictamen desfavorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que estuvo a cargo de su estudio.