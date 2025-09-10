Diputados proponen ley que evitaría exclusividad en transmisión de partidos de futbol

-

En el marco de las eliminatorias mundialistas donde compite la Selección de Guatemala, diputados presentaron una iniciativa que busca garantizar el acceso a todos los partidos del equipo.

Mediante una nueva ley, diputados del Congreso buscan evitar que una sola empresa tenga los derechos de transmisión de los encuentros deportivos que disputen selecciones nacionales de todas las categorías, incluida la de futbol.

Encabezados por el ahora independiente León Felipe Barrera, los parlamentarios reconocieron que su propuesta está influenciada por los partidos que ha disputado y aún tiene pendientes la Selección Nacional de Futbol, en el marco de las eliminatorias mundialistas.

"Hemos visto cómo la población se aglutina en las plazas y en los parques, donde se tienen que estar poniendo pantallas gigantes (para ver los partidos)", mencionó Barrera, y añadió que esto se debe a que hay personas que no tienen acceso a canales o empresas a los que se les han "cedido, de manera discrecional," los derechos de transmisión.

Según un grupo de diputados, los encuentros deportivos deberían estar accesibles a la población, para no tener que colocar pantallas en sitios públicos, como ha ocurrido recientemente en la Plaza de la Constitucion. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Los detalles

Para impedir que eso siga ocurriendo, el legislador y sus compañeros proponen declarar de interés nacional la transmisión de los eventos deportivos donde participen las selecciones nacionales.

De esa cuenta, tales encuentros tendrían que estar disponibles por lo menos en un canal de televisión abierta con cobertura en todo el país y en los canales de Gobierno, expresó Barrera.

El legislador remarcó que, de aprobarse la ley, la restricción para la exclusividad de las transmisiones solo aplicaría a partidos de Selección. Además, indicó que la norma permitiría que los encuentros estuvieran disponibles inclusive en sitios web estatales.

Pantallas gigantes

Cabe destacar que para los recientes partidos disputados por la Selección Nacional de Futbol hubo autoridades que colocaron pantallas gigantes en salones municipales, parques y otros lugares públicos, con el fin de que los vecinos pudieran disfrutar de los encuentros.

Tales escenas se vieron en la capital, municipios aledaños y otros departamentos, pero para el legislador León Felipe Barrera esto "expuso a las personas a la lluvia" y otros factores. Además, vulnera el derecho a la recreación y al fomento del deporte.

A su criterio, es necesario modificar la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte para garantizar el acceso de toda la población a los mencionados eventos.