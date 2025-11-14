-

La salud masculina a menudo pasa a un segundo plano, pero el monitoreo constante de la glándula prostática es fundamental para prevenir graves afecciones. Expertos recomiendan que todo hombre inicie un chequeo anual de próstata a partir de los 40 o 45 años para detectar a tiempo la hiperplasia prostática benigna o el cáncer de próstata, uno de los más comunes. Aprenda a identificar los síntomas de alerta, como el dolor al orinar, y descubra qué hábitos saludables son esenciales para la prevención y el cuidado de la próstata.

Entre las obligaciones y responsabilidades de cada día, las molestias o signos de alerta en la salud masculina puede que las pasen desapercibidas; sin embargo, es necesario que cada hombre también implemente hábitos de monitoreo y prevención.

De su organismo, deben estar atentos a la salud de la próstata. Esta es una glándula que solamente tienen los hombres y está ubicada debajo de la vejiga.





Próstata: Lo que todo hombre debe saber sobre su salud y edad. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

"Su función principal es producir el líquido que forma parte del semen, lo cual ayuda a proteger y nutrir a los espermatozoides", explicó el médico Walter Felipe, egresado de la Universidad de San Carlos.

Con la edad, la próstata puede dar algunos problemas, como inflamación por infección (prostatitis), crecimiento no canceroso que dificulta orinar (hiperplasia prostática benigna) y, en algunos casos, cáncer de próstata, que es de los más comunes en los hombres, agregó el profesional.

El tamaño va cambiando progresivamente con la edad y si agranda mucho puede causar problemas, como los mencionados. El cáncer se origina cuando células malignas empiezan a crecer fuera de control en sus tejidos.





Chequeo Anual de Próstata: La Importancia de Detectar Riesgos. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

El diagnóstico de estas afecciones se hace con un chequeo médico que puede incluir examen físico, análisis de sangre llamado PSA y estudios de imagen como ultrasonido o resonancia según sea el caso.

"Lo recomendable es que todo hombre a partir de los 40 y 45 años, especialmente si tiene antecedentes familiares, se realice un control anual", manifestó el galeno.

Entre los síntomas que deben de preocupar a los caballeros están: orinar con dificultad y dolor en la parte baja de la espalda o la pelvis, entre otros. "Si aparece alguno de estos, es importante no esperar y consultar de inmediato al médico", resaltó Felipe.





¿Dolor al Orinar? Podría ser Hiperplasia Prostática Benigna. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

Lo fundamental para evitar riesgos es llevar una dieta balanceada, rica en frutas, verduras y baja en grasas, mantener un peso adecuado, hacer ejercicio regularmente, evitar el tabaco y el exceso de alcohol.

