Protestas en Irán: ciudadanos se manifiestan en las calles

Protestas masivas se mantienen activas en distintas ciudades en Irán desde finales de diciembre del 2025 hasta estos primeros días del 2026.
Cientos de ciudadanos iraníes han salido a las calles a protestar, luego de un grupo de comerciales se declararán en huelga por la devaluación del rial, dado el alto costo para adquirir los productos que venden, al ser exportados, la ganancia es baja.
Sin embargo, estos reclamos se extendieron rápidamente a Isfahán, Shiraz y otras grandes ciudades, incluyendo los comerciantes del gran bazar de la capital, considerado un indicador de la política iraní.
Además, se generó un cierre de escuelas y oficinas en 21 provincias, que según información oficial era con el objetivo de ahorrar energía ante una ola de frío. Pero, fue interpretada por los ciudadanos como un plan para encerrarlos.
Se ha acumulado mucha molestia ciudadana, especialmente por la crisis económica y la escasez de agua y luz que enfrentan algunas ciudades. Como lo vive Teherán, que de acuerdo con el presidente Masoud Pezeshkian algunas zonas de esta ciudad podrían ser evacuadas si el suministro de agua sigue disminuyendo.
Así se vive el ambiente
Para la mayoría de los iraníes, es el constante deterioro de su calidad de vida, el impulso para que salgan a las calles a exigir sus derechos; en redes sociales ha circulado el ambiente que se vive en algunas ciudades donde las mujeres han rechazado el uso del hiyab en señal de protesta.
También se ha dado incendios y el retiro de las banderas del régimen islámico para luego ser quemadas como señal de este descontento político y social acumulado.
Una promesa de apoyo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que no reprimiera a los manifestantes.
Afirmando, a través de Truth Social, que "si Irán mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate. Estamos preparados y listos para actuar"
Estudiantes universitarios y otros miembros de la comunidad se han organizado para aumentar la participación en estas protestas, que ya cumplen seis días.
Con información de Infobae.