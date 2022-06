¿Qué provocó el desmayo de la nadadora Anita Álvarez?

En una entrevista la ex seleccionadora española Ana Tarrés explicó qué pudo haber ocurrido a Anita para perder así la conciencia mientras estaba realizando su performance.

Los seguidores de la natación artística se sorprendieron por el desmayo de la nadadora olímpica Anita Álvarez en pleno torneo del campeonato Mundial de Natación celebrado en Budapest. Una entrenadora contó cuál puedo ser la causa del incidente.

Ana Tarrés ex seleccionadora española relató que vivió una experiencia similar con la salvadora y entrenadora de Anita Álvarez, Andrea Fuentes: "Yo me tuve que tirar a rescatar a Andrea Fuentes en una competencia. Fue en Moscú (Rusia) en un Mundial Junior", dijo.

La experta en natación sincronizada explicó qué provoca situaciones como esta: "En la composición de figuras obligatorias que se hacía antes y terminaba con una máxima contracción de las vértebras del cuello, cerrabas el oxígeno, eso produce que el cuerpo colapse", dijo.

No es la primera vez que que la estadounidense se desmaya, Fuentes contó al programa "El Partidazo" de la cadena Cope, que en un preolímpico rumbo a Tokio 2020 ella perdió la consciencia.

"En otra ocasión también tuve que socorrerla pero no fue tan grave, esta vez estuvo dos minutos sin respirar, cuando una nadadora acaba lo primero que hace es respirar, ella se hundía y nadie reaccionaba, así que me he tirado yo".