PSG de Luis Enrique quiere quitarle otra figura al Barcelona

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El futuro de Ferran Torres en el Barcelona vuelve a estar en el centro de la atención tras el supuesto interés del Paris Saint-Germain en hacerse con sus servicios. Varios medios franceses apuntan a que el conjunto parisino sigue de cerca al atacante español, cuyo contrato con el club azulgrana se extiende hasta el 30 de junio de 2027.

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A pesar de estos rumores, el español continúa siendo una pieza importante para Hansi Flick. Actualmente concentrado en Estados Unidos para disputar el Mundial, Ferran tuvo un papel destacado durante la última temporada, contribuyendo de manera decisiva a la conquista de LaLiga y la Supercopa de España.

En el apartado de incorporaciones, el Barcelona ya habría reforzado su ataque con la llegada de Anthony Gordon. No obstante, una posible venta de Ferran abriría la puerta a otro gran objetivo del club: Julián Álvarez. El delantero argentino es considerado la principal opción para asumir el relevo ofensivo de Lewandowski.





El club parisino habría alcanzado un principio de acuerdo con el delantero azulgrana, según Sky Sport, con Luis Enrique presionando por su fichaje pic.twitter.com/hBl2ACwXcp — Diario SPORT (@sport) July 11, 2026

Aunque el atacante valenciano no descartaría un cambio de aires, el Barcelona no facilitaría su salida. Según distintas informaciones, la entidad catalana valoraría su traspaso en torno a los 50 millones de euros. Además, el interés del PSG tendría un respaldo importante en la figura de Luis Enrique, quien ya mostró plena confianza en Ferran durante su etapa al frente de la selección española.

*Con información de Diario Sport y Mundo Deportivo