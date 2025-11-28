Entra en vigor la ley que permite conservar el mismo número por cambio de compañía

-

El pasado 11 de noviembre el Congreso aprobó la Ley de Portabilidad Numérica que permitirá a los guatemaltecos conversar el mismo número de contacto aunque decidan cambiarse de compañía telefónica.

En ese contexto, este viernes 28 de noviembre se publicó en el diario oficial el decreto Decreto 14-2025 que confirma que de la nueva ley mencionada entró en vigor en todo el territorio nacional.

Según la ley, el proceso de portabilidad será gratuito para el usuario y los costos y procedimientos administrativos serán asumidos por las empresas proveedoras del servicio.

Las compañías telefónicas que no atiendan las solicitudes de cambio de los usuarios podrán ser sancionadas.

La ley establece que el usuario que desee realizar la portabilidad deberá solicitarlo al proveedor, quien se encargará de gestionar el procedimiento de manera eficiente y oportuna.

El proveedor deberá informar al usuario sobre los plazos y procedimientos para la portabilidad de conformidad con lo regulado en el respectivo reglamento de portabilidad numérica emitido por la SIT.

Entre las condiciones establecidas por la ley se encuentran:

El proveedor deberá liberar el número de la red sin demoras indebidas ni obstáculos injustificados.

La portabilidad no estará sujeta a un saldo mínimo para servicios prepago.

El pago de la factura mensual no debe presentar mora al momento de realizar la solicitud para usuarios de servicio postpago.

No se puede solicitar portabilidad en un número de usuario que se encuentra en proceso de portabilidad hacia otra compañía o que esté asociado a un servicio que ha sido suspendido por causa legal.

No exime el cumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con equipos propiedad del proveedor.

Además, esta ley garantiza la confidencialidad y protección de los datos personales de los usuarios durante el proceso de portabilidad numérica.