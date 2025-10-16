¿Se puede construir una cárcel en 12 meses, tal como lo prometió Arévalo?

-

Tras la fuga de 20 reos, el Presidente prometió una nueva cárcel. Pero, esa promesa ya la incumplió, porque existe ya una megacárcel que no avanzó.

"Iniciaremos la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad con capacidad para 2 mil reclusos, que estará lista para entrar en funciones en 12 meses", este fue parte del mensaje que dio el presidente Bernardo Arévalo en un mensaje a la nación.

El anuncio de la construcción de una nueva cárcel, fue planteado como una solución a la crisis que enfrenta el Sistema Penitenciario. Sin embargo, no dio mayores detalles, únicamente que será construida por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala.

Pero, ¿es viable construir una prisión, que albergaría a los pandilleros más peligrosos del país, en 12 meses?

Luis Escobar, exdirector del Sistema Penitenciario, explicó a Soy502 que la obra gris es posible concluirla en un año, pero detrás de ella, el Gobierno debe planificar adecuadamente el proyecto para que entre en funcionamiento.

Por aparte, Luis Bolaños, también exdirector del SP, dijo que ve prematuro construirla en 12 meses porque se tiene que planificar, solicitar licencias, ubicar terreno, ver que no haya oposición de pobladores, entre otros detalles.

Ambos coincidieron en que aunque se construya una nueva cárcel, no será la solución final, pues se debe cambiar a la guardia penitenciaria, que en muchos casos ha permitido la corrupción en el sistema.

"La construcción la pueden hacer, comprar materiales y hacerla. Pero, ¿quién la va a cuidar o custodiar? Si el estado de fuerza (del SP) es de cinco mil guardias, o se va a quitar de otros centros y llevarlos ahí y se va a volver ensuciar la canasta. Entonces, paralelo a eso debe llevar la contratación de nuevos guardias, ver si esa proyección ya está hecha, ¿cuántos guardias para cuidar a dos mil reos? El tema es positivo, yo no cuestiono eso, pero el tema es de cómo lo van a lograr, tiene que haber trabajo de varias instituciones para que esto funcione", dijo Escobar.

"No creo que una cárcel se pueda construir en 12 meses por tema técnico, administrativo, presupuestario, comunitario. Al final se puede tener la mejor cárcel del mundo, pero se sigue teniendo a los mismos guardias corruptos. Por ejemplo, Renovación I, en su momento, cuando se hizo, el éxito que se tuvo en que no había ilícitos fue porque se tenía una guardia nueva, equipo tecnológico, y alguien monitoreando 24/7 ajeno a la cárcel", detalló Bolaños.

Concluyó en que se puede tener la mejor cárcel, "pero si no se tiene una reestructuración del Sistema Penitenciario, en tema de recurso humano, en un par de meses se van a tener ilícitos adentro de la cárcel, como lo que pasó en Renovación I".

En Renovación I, hay escáneres corporales y aún así han logrado ingresar ilícitos. (Foto: Mingob)

La megacárcel prometida

La promesa de una nueva cárcel no es nueva. A inicios del Gobierno de Arévalo, encontraron un proyecto que empezó el Gobierno de Alejandro Giammattei, para la construcción de una megacárcel, el cual retomaron y anunciaron que en dos años estaría lista.

Sin embargo, el proceso de construcción se ha atrasado a tal punto que no se ha colocado ni la primera piedra, a escasos tres meses de cumplirse esos dos años.

Esa megacárcel estaba proyectada para construirse en Masagua, Escuintla, y albergaría a tres mil privados de libertad. La obra tiene un préstamo de Q668 millones aprobado desde agosto de 2020 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El cual vence en octubre de 2026.

Por el momento solo está el diseño y el proyecto ha enfrentado atrasos administrativos, pero también problemas por personas que invadieron el terreno y pobladores cercanos, quienes se opusieron a su construcción, por lo tanto, quedó estancado.

Este es el diseño de la megacárcel que prometió construir el presidente Bernardo Arévalo a inicios de su Gobierno. (Foto: Archivo/Soy502)

La nueva cárcel anunciada este 15 de octubre, plantea una solución, pero podría enfrentar todos estos mismos obstáculos. Aunque de concretarse, llegaría 17 años después de la última que se construyó, que fue Fraijanes I y II, en el 2009.

Pues hasta el momento lo único que ha existido es remozamiento de las cárceles ya existentes, como El Infiernito que ahora se le denomina Renovación I. La cual se remozó en cuatro meses.

Presupuesto y obligación del Congreso

En el proyecto de Presupuesto para 2026, se contempla la utilización de Q243.6 millones (Q243,609,000) para la construcción, mejoramiento y ampliación de infraestructura de los centros de detención. Este gasto es menor que el contemplado para este 2025, que fue de Q250.8 millones (Q250,820,229).

Por aparte, el Congreso de la República, durante la sesión de más de 9 horas, ocurrida durante la tarde y noche de este martes 14 de octubre, los diputados aprobaron en tercera lectura la iniciativa de Ley Antimaras. Este incluyó reformas para declarar como terroristas a los integrantes de las pandillas del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha.

Además de endurecer penas de cárcel y agregar delitos nuevos. Los diputados incluyeron una obligación para que el Ministerio de Gobernación destine fondos para la compra de equipo para el combate a las maras y pandillas y se le ordena iniciar la construcción de una carcel de máxima seguridad donde solo estarán los miembros de estas organizaciones.

Esta ley, pese a que ya fue aprobada por artículos en el Congreso, tiene que pasar por un proceso de revisión, el cuál será aprobado el próximo 21 de octubre y entonces, la ley cobraría vida.