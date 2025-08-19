Protesta paraliza operaciones de Puerto Santo Tomás de Castilla

-

Las actividades están suspendidas en el Puerto Santo Tomás de Castilla por trabajadores quienes exigirían mejoras laborales.

OTRAS NOTAS: Un proyecto que busca mejorar la eficiencia de Empornac

La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) confirmó que desde las 18:00 horas del lunes están interrumpidas las operaciones portuarias debido a que un grupo de trabajadores ha tomado medidas de hecho.

La información fue confirmada por la Empresa mediante un comunicado donde precisa que los trabajadores que se encuentran concentrados estaban "convocados para cubrir los servicios de los buques" desde la tarde de este lunes 18 de agosto.

"Desde entonces, han detenido totalmente las actividades operativas, atentando contra la seguridad de los servicios esenciales de utilidad pública", precisa el documento.

La empresa emitió un comunicado donde confirma el paro en las labores. (Foto: Archivo / Soy502)

Según la Empornac, la medida de los trabajadores es "una represalia ilegal en contra de la empresa, derivada del rompimiento de la mesa de diálogo técnica instaurada entre las autoridades y los trabajadores".

En redes sociales han trascendido videos donde los trabajadores se encuentran protestando a las afueras de la Empresa y aseguran que las operaciones no serán reanudadas hasta que no sean escuchadas sus demandas.

En los videos se señala que los trabajadores piden "mejoras en las condiciones laborales" y además un "aumento salarial".

Empornac asegura que con las medidas de hecho los trabajadores pretenden "violentar lo establecido en el artículo 25 de la Ley de la Empresa y el artículo 5 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo".

"La Empornac reitera su absoluto respeto a los derechos laborales; sin embargo, lamenta profundamente que estas acciones afecten directamente a la economía nacional y a la percepción de nuestros clientes y usuarios, quienes demandan un servicio confiable, seguro y continuo", precisa el comunicado.

El área administrativa de Empornac labora con normalidad y "no comparte estas actividades de un grupo reducido del área operativa", finaliza el texto.