El pulmón natural de San Marcos: Quetzalí, ideal para paseo familiar

El Parque Regional Municipal Quetzalí se consolida como un importante destino de turismo ecológico y conservación vital en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

Este refugio natural, conocido como el "pulmón" de la región, ofrece a los visitantes la oportunidad de recorrer senderos ecológicos, respirar aire puro y admirar especies únicas como el pinabete, además de ser crucial al albergar 37 nacimientos de agua que abastecen al municipio, convirtiéndolo en un lugar ideal para el paseo familiar por solo Q10.





Visitantes recorren los senderos ecológicos del Parque Quetzalí. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Entre montañas, aire puro y el canto de las aves, el Parque Regional Municipal Quetzalí se consolida como uno de los principales atractivos turísticos y ecológicos de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

Con precios de ingreso que oscilan entre 5 y 10 quetzales, este destino invita a los visitantes a vivir una experiencia única de conexión con la naturaleza y conservación ambiental.





Los senderos pueden ser recorridos con sus mascotas.

El Parque Regional Quetzalí nació con el propósito de fomentar el turismo sostenible y la educación ambiental en la región. Ubicado en la ruta nacional 12, a tan solo 11 kilómetros de la cabecera municipal rumbo al altiplano, este sitio se ha convertido en un refugio natural ideal para el descanso familiar.





El costo es entre 5 y 10 quetzales. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

El espacio ofrece un sendero ecológico de aproximadamente tres kilómetros, perfectamente señalizado, donde los visitantes pueden apreciar la flora y fauna endémica del lugar. Entre sus mayores tesoros se encuentra el pinabete, especie reconocida a nivel mundial y símbolo de conservación en Guatemala.

"El parque es un lugar muy hermoso donde respiramos aire puro. Invitamos cordialmente a todos a visitarnos", expresó Days Orozco, sexta concejal de la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.





Las churrasqueras y zonas de convivencia permiten disfrutar en familia. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

El parque cuenta con áreas de camping, churrasqueras, espacios para escalada y montañismo, parqueo y zona de juegos infantiles, ideales para compartir en familia.

Pulmón natural

Además, Quetzalí es considerado un pulmón ecológico vital, ya que alberga 37 nacimientos de agua que abastecen al municipio, contribuyendo a la recarga hídrica y al equilibrio ambiental.

Alejandra Velásquez, ex Hija del Pueblo, resaltó la importancia de mantener vivo este espacio natural: "Quetzalí representa un orgullo para nuestra gente; es un lugar donde convivimos con la naturaleza y recordamos el valor de cuidar lo nuestro".





Los juegos para niños también son parte del ambiente natural. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

A lo largo de los años, este atractivo natural ha recibido visitantes locales y nacionales, convirtiéndose en un sitio ideal para quienes buscan caminar entre árboles, disfrutar de un día de campo o simplemente relajarse lejos del ruido urbano.

Para quienes deseen visitarlo, se puede llegar fácilmente en transporte público desde las terminales de San Marcos o San Pedro Sacatepéquez, descendiendo en el kilómetro 261.

El recorrido dura aproximadamente 15 minutos. Ya en el lugar, los visitantes podrán disfrutar del clima fresco, los senderos educativos y las áreas recreativas diseñadas para toda la familia.

